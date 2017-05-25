Google Fotoğraflar yeni özelliklerine kavuşuyor. Kütüphane paylaşma özelliklerinin gelmesi ile birlikte kütüphanelerinizde yer alan özel fotoğrafları arşivleyebileceksiniz.

Google Fotoğraflar’a yapılan yeni güncelleme, ana ekranda olan fotoğrafları arşivlemenizi ve gizlemenizi sağlayacak. Bazı kişisel fotoğrafların çoğaltılmasını ve özelleştirilmesini engelleyecek yeni sistem, bir kişiye galerinizi açtığınızda, kişisel fotoğrafları gizlemenizi sağlayacak.

Bunun için ilk yapmanız gereken şey, fotoğraflara basılı tutup sağ taraftaki dikey “...” menüsüne basarak arşiv seçeneğini seçmek. Bu işlemi yaptıktan sonra, kişisel fotoğraflarınızı arşivlediğiniz ayrı bir klasör bulunacak. Bu sayede bu fotoğraflar tüm galeride gözükmeyecek.

Yinelenen görüntüleri, ekran görüntülerini, adresleri, telefon numaralarını ve çok daha fazlasını resim yoluyla hızlıca kaydediyoruz. Bu resimler telefonda fotoğraflar akışımızda çıktığında, istemeden fotoğrafları gösterdiğimiz kişiye kişisel bilgilerimizi sunabiliyoruz. Yeni sistem, bunun önüne geçecek.

Yeni özellik ile birlikte kütüphaneler, bir yakınınızla paylaşılabilecek. Bir kütüphanede çok fazla ve birbirinden “ilginç” fotoğraflar bulunabilir. Bunları arşivleyerek, yalnızca size özel bir fotoğraf alanı oluşturabilirsiniz.

Android kullanıcıları için Google Fotoğraflar, 2.15 versiyonu ile bu özelliklere kavuştu. Fakat iPhone kullanıcıları üzülmesin; bu yeni özellik, çok yakında web ve iOS kullanıcıları için de sunulacak.