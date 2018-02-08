Google Fotoğraflar uygulaması ile sevgililer gününe en yakışır temada romantik bir film hazırlayabilir, 14 Şubat'ta kız/erkek arkadaşınıza romantik bir sürpriz yapabilirsiniz.

Akıllı telefonlar sayesinde artık her anımızı kayıt edebiliyor, fotoğrafını çekebiliyoruz. Yaklaşan sevgililer gününde, kız/erkek arkadaşınız ile en güzel fotoğraflarınızı içeren romantik bir film oluşturmak ister misiniz?

Google’ın fotoğraf saklama, düzenleme, kırpma ve birleştirme uygulaması olan Google Fotoğraflar’ın sizin için mükemmel bir özelliği var; film oluşturma. Google’ın makine öğrenimine dayalı yapay zekası sayesinde tek yapmanız gereken işlemi başlatmak.

Öncelikle Google Fotoğraflar uygulamasını açın. Sağ üstte bulunan Seçenekler ikonuna dokunun ve açılan pencereden ‘Film’i seçin. Açılan menüde uygulama, size film oluşturmak için pek çok farklı tema sunacak ama biz şu an için sevgililer gününe odaklanalım.

Sevgililer günü temasını seçtikten sonra açılan penceredeki ‘başla’ düğmesine dokunun. Karşınıza çıkan ekranda Google Fotoğraflar’da fotoğrafı kayıtlı olan tüm kişiler görünecek. En romantik film için öncelikle kendinizi sonra da kız/erkek arkadaşınızı seçin.

Hepsi bu kadar! Geri kalan her şeyi Google’ın yapay zekası halledecek. Bu sırada siz telefonunuzda istediğiniz gibi takılmaya devam edebilirsiniz. Google, film hazır olduğunda size bir bildirim gönderecek. Eğer kız/erkek arkadaşınız yoksa kedili video oluşturmaya devam.