Google Fotoğraflar ile Video Paylaşmak Artık Daha Hızlı

Google'ın ücretsiz şekilde sınırsız depolama alanı sunduğu bulut fotoğraf ve video depolama hizmeti Fotoğraflar, yeni güncellemesiyle videoları çok daha hızlı bir şekilde paylaşmaya olanak sağlıyor.

Mart ayında şimdikine benzer bir mantığı fotoğraflar üzerinde deneyene Google, paylaşım için fotoğrafın düşük çözünürlüklü bir versiyonunu hızlıca yedekleyerek hızlıca link oluşturmaya izin veriyordu. Aynı sistem artık videolarda da kullanılabiliyor.

Google Fotoğraflar versiyon 3.6, haftanın başında dağıtılmaya başlandı ve bugün tüm cihazlara ulaştı. Play Store üzerinde yazan versiyon notu şöyle:

"Daha hızlı video paylaşımı

• Paylaşım için düşük çözünürlüklü kopyaları yükleyip daha sonra bunları yüksek çözünürlüklü sürümleriyle değiştirerek Google Fotoğraflar'da video paylaşımıyla ilgili bekleme süresini kısalttık."

İnternet bant genişliği düşük ülkelerdeki kullanıcıları gözeterek ilk olarak fotoğraflar üzerinde başlatılan konsept, başarılı olunca yeni versiyonla videolara uyarlandı. Sistemin çalışması ise oldukça basit, Google Fotoğraflar uygulamasını sürekli kullananların bileceği üzere istediğiniz öğeyi link olarak paylaşmak mümkün ancak bu linke ulaşmak için öğenin yedeklenmiş olması gerekiyor. Bu da videolar için oldukça uzun süren bir durumdu, özellikle bizdeki yükleme hızlarıyla. Yeni versiyon sayesinde videonun küçültülmüş bir versiyonu öncelikle hemen yedeklenecek ve ardından uygun koşullar sağlandığında tam versiyonuyla bulut üzerinde değişim yapılacak.

Yeni nesil videoların 4K çözünürlükte olduğunu düşünürsek bir çok bağlantı için hala çok büyük dosyaların varlığı söz konusu. Bu videoların küçültülmüş versiyonlarının çözünürlükleri hakkında Google tarafından bir açıklama mevcut değil ancak doğru çalıştığı sürece çoğu kullanıcı bu durumla ilgilenmeyecektir. Android versiyonunun güncellemesi için alttan Play Store linkine ulaşabilirsiniz. iOS için ise güncelleme henüz yayınlanmış değil.