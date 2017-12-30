Hemen hemen tüm Android telefonlara Google Fotoğraflar uygulaması ön yüklü olarak gelmektedir. Fakat çoğumuz bu şahane uygulamanın yeteneklerini yeterince iyi kullanamayız. İşte Google Fotoğraflar'ın muhteşem bir fotoğraf yönetim uygulaması olduğunu gösteren 6 özellik.

Google Fotoğraflar, hem akıllı telefonunuzda, tabletinizde ve bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bir galeri, hem de çektiğiniz fotoğraf ve videolarda harika düzenlemeler gerçekleştirebileceğiniz yapay zeka destekli bir fotoğraf yönetim uygulamasıdır.

Google Fotoğraflar uygulaması 4 ana bölüme ayrılmıştır. Bu bölümler Asistan, Fotoğraflar, Albümler ve Paylaşım’dır. Bu bölümlerde Google Asistan’ın sizin için hazırladığı animasyon ya da kolajlara ulaşabilir, tüm fotoğraflarınıza bakabilir, fotoğraf albümleri oluşturabilir ya da fotoğraflarınızı arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.

‘Bunlar çoğu fotoğraf yönetim uygulamasında zaten var, Google Fotoğraflar'ın farkı ne?’ diyorsanız aşağıdaki özelliklere bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

1- Fotoğraflarınız ile kolajlar ve animasyonlar oluşturmak

Bazen en güzel anı yakalamak için üst üste birden fazla fotoğraf çekebiliriz. Bizim için bunlardan bir tanesi yeterli olsa da Google’ın yapay zeka destekli asistanı bu fotoğrafların tamamını değerlendirir.

Fotoğrafların durumuna göre Google Asistan hoş bir kolaj ya da fotoğrafları arka arkaya dizerek bir GIF animasyonu oluşturabilir. Otomatik olarak oluşturulan bu animasyon ve kolajlara Google Fotoğraflar uygulamasının ‘Asistan’ bölümünden ulaşabilirsiniz.

Fakat isterseniz kendiniz bir kolaj ya da animasyon oluşturup arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey Fotoğraflar sekmesinden istediğiniz fotoğrafları seçmek ve sağ üstte bulunan ‘+’ simgesine dokunmak. Açılan menüden isteğinize göre seçtiğiniz fotoğraflardan bir kısa film, animasyon ya da kolaj oluşturabilirsiniz.

2- Kendi kısa filmlerinizi oluşturun

Yukarıda da belirttiğimiz gibi seçtiğiniz fotoğraflardan dilerseniz bir kısa film oluşturabilirsiniz. Üstelik bunun için Google’ın oldukça kullanışlı bir video düzenleyicisi bulunuyor. Bu düzenleyiciyi kullanarak fotoğrafların süreleri, geçişleri ve arka plan müzikleri gibi pek çok özelliğe erişebilirsiniz.

3- Telefonunuzun depolama alanını boşaltın

Google Fotoğraflar’ın en önemli özelliklerinden biri de akıllı telefonların hafızalarını rahatlatabilmesidir. Dilerseniz çok kolay bir işlemle Google Fotoğraflar’a yedeklenen fotoğraflarınızı cihazınızdan silebilirsiniz.

Bu işlemi gerçekleştirmek için öncelikle uygulamayı açın. Sol üstte bulunan menü simgesine ve sonrasında ‘Yer aç’ seçeneğine dokunun. Bu seçeneğe dokunduğunuzda Google, galerinizi tarayarak Google Fotoğraflar’a yedeklenen tüm fotoğrafları cihaz hafızasından silecektir.

4- Kişilerinizin Fotoğraflarını Gruplandırın

İşte Google Fotoğraflar’ın bir başka muhteşem özelliği. Benzer yüzleri gruplandır özelliği sayesinde bol bol fotoğraf çektiğiniz arkadaşlarınızın ya da sevdiklerinizin fotoğrafları otomatik olarak Google Asistan tarafından tanınır ve toplanarak bir albüm oluşturulur.

Bu özellik, gizlilik kaygılarından dolayı otomatik olarak devre dışı bırakılmıştır. Eğer kullanmak isterseniz Ayarlar menüsünden aktif etmeniz gerekmektedir. Bazı ülkelerde özellik tamamen kullanımdan kaldırılmış olsa da ülkemizde hala kullanılabilmektedir.

5- Fotoğraflarınızı arayın

Sonuçta Google bir arama motoru şirketi. Yani en azından bir zamanlar öyleydi. Dolayısı ile Google Fotoğraflar’ı kullanarak herhangi bir başlık altında yedeklenen fotoğraflarınızı kolaylıkla bulabilirsiniz.

Örneğin; kedinizin fotoğraflarını mı bulmak istiyorsunuz? Binlerce fotoğraf içinden bulmak biraz zor olabilir. Tek yapmanız gereken uygulamanın üzerinde bulunan arama çubuğuna ‘kedi’ yazmak olacak. Google’ın yapay zekası fotoğrafları tarayarak tüm kedi içeren fotoğrafları sunacaktır.

6- Fotoğraf albümleri oluşturun

Yaz tatilinde en yakın arkadaşınız ile Çeşme’ye gitmiş ve oldukça keyifli bir tatil geçirmişsiniz. Arkadaşınız çekildiğiniz fotoğrafları onunla paylaşmanızı istiyor ama sizin galeriniz çoktan çorap çekmecesine dönmüş durumda. Neyse ki Google Fotoğraf’ların yapay zekası sayesinde fotoğraflarınızı kolaylıkla bulabilir, albüm oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.

Örneğin; Çeşme tatilindeki fotoğrafları mı bulmak istiyorsunuz? Tek yapmanız gereken arama motoruna ‘Çeşme’ yazmak. Fotoğraflar, Çeşme konumunda çekilen tüm fotoğrafları otomatik olarak bulacaktır. Ardından bu fotoğrafları seçerek sağ üstte bulunan ‘+’ simgesine tıklayabilir ve bir albüm oluşturabilirsiniz. Artık tek yapmanız gereken dilediğiniz fotorafları seçtikten sonra yukarıda bulunan paylaş simgesine dokunmak ve istediğiniz paylaşma yöntemi ile arkadaşınız ile paylaşmak.