Google’ın Android cihazlarda ve tarayıcılar üzerinden hizmet verdiği Fotoğraflar servisi, yapay zekanın da desteği ile çekilen fotoğraflarınızı özelleştirerek size önerilerde bulunuyor. Bir Reddit kullanıcısına önerilen bu panoramik fotoğraf ise başarısız olmasına rağmen oldukça komik görünüyor.

Eğer Google Fotoğraflar servisini kullanmayı alışkanlık hale getirdiyseniz, içinde Google Asistan’ın bir uzantısı olan yapay zeka desteğini fark etmişsinizdir. Uygulama ile ya da tarayıcıdan giriş yaptığınız platform, daha önce yüklediğiniz kareleri özelleştirip size bildiriyor. Bu işlemleri de baştan sona yapay zeka yazılımı yapıyor.

Google Fotoğraflar’ın yapay zekasına gelen son ve en önemli özelliklerden birisi de, birbirine yakın yerlerde çekilmiş fotoğrafları birleştirerek, panorama görüntüler oluşturabilmesi. Açıkçası ilk kez duyduğunuzda bu özellik heyecan yaratıyor. Fakat bir Reddit kullanıcısı açtığı başlıkla, yapay zeka tarafından kendisine önerilen fotoğrafı paylaştı.

Kanada’da bulunan Louise Gölü’nin yakınlarında çektiği bir dizi fotoğrafın birleştirildiğini söyleyen kullanıcı, insanların algısını bükecek bir şekilde görüntüye dahil edilmiş:

Google’ın yapay zeka konusunda günümüzün en üst noktaları belirlediğini düşünürsek, böyle sonuçlar daha komik bir hal alıyorlar. Hala pilot bir şekilde uygulanan otomatik panaroma önerileri zamanla çok daha kaliteli olacaklardır. O zamana kadar bizim de benzer şekilde sonuçlarla karşılaşmamız mümkün.

Imgur üzerinde paylaşıldıktan sonra 1.7 milyondan fazla kez görüntülenen bu kare, yapay zeka teknolojilerinin geldiği noktayı eğlenceli bir şekilde göstermiş oldu.