Google Fotoğraflar'a Yeni Gelecek Muhteşem Özellikler!

Google'ın galeri uygulaması limitleri zorlamaya başladı. Google I/O 2017 etkinliğinde duyurulan ve fotoğraf saklama deneyimini üst düzeye çıkaran özelliklere göz atın.

Google’a sadece arama motoru devi demek, artık pek mümkün değil. Şirket, uzun yıllardır akıllı telefon piyasasının lideri konumunda ve geliştirdiği uygulamalarla Android’i her geçen gün daha da kullanıcı dostu bir işletim sistemi haline getiriyor.

Google’ın ham Android cihazlarda (Pixel, Nexus, Android One vb.) kullanıcıya sunmaya başladığı bulut üzerine sınırsız fotoğraf depolamamızı sağlayan Fotoğraflar uygulaması, belki de en kullanışlı uygulamalardan birisidir. Bir süredir diğer Android ve iOS cihazlarında da indirilebilir olan uygulama, Google I/O etkinliğinin 2017 ayağında pek çok kullanışlı özelliğe kavuştu.

Toplam kullanıcı sayısının büyük hızla yükselerek 500 milyon üzerine çıktı. Hazırsanız Google Fotoğrafların yeni özelliklerine yakından bakalım:

Önerilen Paylaşımlar (Suggested Sharing):

Google, fotoğrafları bu uygulama üzerinden yeterince paylaşmadığımızı söylüyor. Çektiğimiz güzel görüntüleri, galerimizin derinliklerinde bir bir unutuyoruz ve bulmak zorlaşıyor. Önerilen Paylaşım özelliği işte bunun için var.

Yapay zekada makine öğrenimi teknolojisini kullanan Google, çekimlerimizdeki yüzleri tanıyor. Son gittiğiniz tatilde çektiğiniz deniz ile ilgili fotoğrafları, varsa çocuklarınız ile ilgili fotoğrafları seçerek size paylaşım önerisi olarak sunuyor. Mükemmel kareleri bir daha unutmayacaksınız.

Paylaşılan Kütüphane (Shared Libraries):

Eğer Fotoğraflar uygulaması üzerinden ortak bir galeri oluşturmak istiyorsanız, bu özellik imdadınıza yetişiyor. Seçtiğiniz kişiler, paylaştığınız albümlere ortak fotoğraflar yükleyebiliyor, erişim verdiğiniz tüm kullanıcılar albümdeki fotoğrafları görebiliyor. Onlar fotoğraf eklemek istediğinde sizin vereceğiniz tek dokunuşluk izin, grup şeklinde oluşturulan daha geniş ve kullanışlı bir galeri ortamı yaratıyor.

Arzu ederseniz tüm fotoğraf galerinize ulaşım ve tam düzenleme yetkisi verebiliyorsunuz. Kısacası, yakınlarımızla ortak fotoğraf galerileri kurabilmek artık mümkün.

Fotoğraf Kitapları (Photo Books):

Tüm fotoğrafların soyut bir şekilde ekranda belirmesi bazen can sıkıcı olabiliyor. Eskisi gibi fotoğrafları fiziksel bir şekilde görmenin verdiği hazzı telefonlarda alamadığımız kesin. Google, 10 dolardan (35- 40 TL) başlayan fiyat etiketleri ile fotoğraflarınızı fiziki bir albüme basıp size gönderebiliyor. Üstelik arzu ederseniz, uygulamadaki yapay zeka yazılımını uygun fotoğrafları seçmesi için görevlendirebilirsiniz.

Şu an için sadece ABD’de hizmet vermeye başlayan mükemmel özellik, yakın zamanda dünya geneline yayılmaya başlayacak.

Akıllı düzenleme:

Google'ın makine öğrenimini ne kadar iyi kullandığının bir başka ispatı. Fotoğraflarınızdaki istenmeyen bozuklukları, perspektif kaymalarını tek bir dokunuşla ortadan kaldırmanıza imkan tanıyor. Hatta gereksiz nesnelere kadar tespitte bulunabiliyor ve sorunsuz fotoğraflar hiç bir manuel işlem gerektirmeden galerinizi zenginleştiriyor.

Google Lens:

Google Fotoğraflar, artık Google Asistan’ın yapay zekası ile iş birliği içerisinde. Kameranızı açın, bir mekanın fotoğrafını çekin ve orayla ilgili işinize yarayacak tüm bilgilere anında ulaşın. Aynı zamanda kameranızı doğrulttuğunuz yerlerin üzerinde ufak bilgi kutucukları beliriyor. Bir diğer güzel yanı, internetten bulduğunuz bir fotoğraf üzerinde bile aynı şekilde çalışıyor olması.

Yakında tüm özellikler Android ve iOS için Geliyor:

Önerilen Paylaşım, Paylaşılan Kütüphane ve Fotoğraf Kitapları önümüzdeki hafta Google tarafından kullanıcılara sunulacak, ancak geri kalan özelliklerin kullanımı için biraz daha beklememiz gerekiyor.