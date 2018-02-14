Google, Game Dev Tycoon'ın Binlerce Olumlu Yorumunu Sildi

Google, Game Dev Tycoon'un Google Play'deki mobil portu hakkındaki pozitif yorum ve incelemelerin yüzde 77'sini kaldırdı.

Oyunun geliştiricisi Greenheart Games, çoğunluğu 5 yıldız olan yorum ve incelemelerin neden kaldırıldığına ilişkin olarak Google'a yaptığı başvuruda oldukça garip bir cevap aldı. Google yaptığı açıklamada inceleme ve yorumların kaldırılmasının politikalarına aykırı olduğu için yapıldığını söyledi. Google'dan şirkete elle tutulur bir sebep dahi sunulmadı. Oyunun önce, 5.0 puan puanlı olan iki binin üzerindeki incelemesinin %25'i kaldırıldı ve daha sonra geçen sürede ise %77'si silindi.

Geliştirici tarafından yorumların silinmesi olayına karşı üretilen teori ise dikkatleri daha farklı bir yöne çekti. Greenheart Games'den Patrick Klug, silinen yorumlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada Google'ın uygulamalarda sahte yorumları engellemek için bir algoritma geliştirdiğini söyledi. Ancak Kulg'a göre 5 dolar (ülkemizde 22 TL) karşılığında indirilen oyuna sahte yorum gelmesi imkansız bir durum. Çünkü oyun indirilmeden yorum yapılamıyor. Klug, böyle bir şeyin hiç mantıklı olmadığını belirtti.

Oyun bu ayın başından bu yana yaklaşık olarak 50 bin kişi tarafından indirildi. Greenheart, olumlu yorum ve incelemelerin ilk başta yavaş yavaş kaybolmaya başladığını ancak ilk hafta sonunda %25'inin silinmiş olduğunu farkettiklerini belirtti. Daha sonra geçen her günde şirket yüzlerce olumlu yorum kaybetti. Ancak Greenheart'ın atladığı ya da belirtmediği çok önemli bir detay bulunuyor. Zira, "Dev Tycoon APK'yı ücretsiz indir" şeklinde bir arama yapıldığında oyuna kolayca erişilebiliyor.