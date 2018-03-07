Google GBoard’a 22 Dil Desteği Daha Geldi!

Google’ın iOS işletim sistemleri için sunduğu, kısa süre içerisinde Android işletim sisteminde de yer vereceği GBoard uygulamasına, Çince ve Korece dahil olmak üzere toplamda 22 dil seçeneği ekledi.

Google, Gboard klavyesini hem Android'de hem de iOS'ta sürekli güncellerken, Çince (geleneksel ve basitleştirilmiş), Korece ve yirmi dili daha Gboard'ın Android versiyonuna ekleyecek. Bu güncellemeyle beraber uygulama, dünyanın %74'lük diliminde kullanılırken, kullanıcıların en çok talep ettiği dil Çince ve Korece idi. Google'ın istatistikleri ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemeyiz ama şunu net olarak biliyoruz ki, bu güncellemeyle beraber uygulamanın desteklediği toplam dil sayısı 312 tane. Klavye uygulamaları denince akla ilk gelenlerden biri olan Swiftkey ise 233 dille sınırlı kalıyor.

Google'ın, GIF'ler ve arama işlevleri gibi yeni özellikler sunması, giriş seviyesi cihazlarda iyi bir şekilde çalışabilme özelliği de dahil olmak üzere klavye uygulamasında tutarlı güncellemeler sunduğunu gördük. Bir mobil uygulamanın geliştirilmesine yönelik böyle bir kararlılık takdire şayan diyebiliriz, böylece tercih edilebilecek klavye uygulamaları arasında Google'ın ismini rahatlıkla görebilmekteyiz.

Programı bu denli etkili kılan ve sevdiren husus, sadece büyük dillere verdiği destek değil elbette. Örneğin Manx (2015 yılı verilerine göre sadece 1800 kişi tarafından konuşuluyor) ve Maori (2015 yılı verilerine göre 160,142 kişi konuşuyor) gibi küçük ve orta ölçekteki dillere bile destek vermesi, kitlesini genişletmesini sağlıyor. Google'ın paylaşmış olduğu bir gönderide yazana göre, proje yöneticrisi Angana Ghosh, özellikle Fulani dilinin entegre edilmesi üzerinde çalışıldığına dikkat çekmiş. Fulani dili, antik sayılabilecek bir Afrika dili olup, 26 yıl öncesine kadar herhangi bir yazılı kaynağı bulunmazken Google, Abdoulaye kardeşler ve Ibrahima Barry ile Fulani alfabesini ürettiler.

Güncelleme, geçen ayki test sürecinden sonra önümüzdeki günlerde Android için yayınlanacak. iOS zaten bu dilleri yaklaşık 1 sene kadar önce almış olduğu için, güncelleme bulunmamakta. Peki, siz Gboard kullanıyor musunuz? Faydalı buluyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.