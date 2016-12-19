Google'ın Yenilenmiş Klavyesi Gboard Play Store'a Geldi!

Google'ın ilk olarak iOS cihazlarına çıkardığı yeni Google Klavye'si Gboard, Android platformuna resmen geldi.

Google'ın özellikle saf Android arayüzüne sahip Nexus, Pixel ve Android One cihazlarında varsayılan olarak kullandığı Google Klavye uygulaması, her ne kadar güzel olsa da birçok eksiği ve hatası sebebiyle yerini çoğu zaman Swiftkey ya da benzeri türevlerine bırakmakta.

Ancak geçtiğimiz günlerde ilk olarak iOS'e getirdiği yenilenmil Google Klavye uygulaması olan Gboard, tüm eksikleri ve hatalarını gidererek bu sefer kesinlikle tercih edilebilecek bir klavye uygulaması haline geldi.

Emoji ve gif arama, klavye üzerinden Google araması yapabilme, çoklu dil desteğinde hangi dil ile yazdığınızı anlayabilme gibi yepyeni özellikler ile gelen Gboard, geçtiğimiz günlerde APK olarak ortaya çıkmasının ardından şimdi resmen Google Play'e geldi.

Türkçe de dahil olmak üzere 100'den fazla dile destek veren Gboard'u artık aşağıdaki bağlantıdan direkt olarak Google Play Store üzerinden ulaşabileceksiniz.