Google Gboard ve Google Play Beta Programına Alındı

Google'ın klavyesi Gboard ve Google Play servisine yeni özellikler geliyor. Bu özellikler Beta programına açıldı. Test etmek isteyenler paylaştığımız linklerle test edebilirler.

Google’ın Androidler için kullandığı Google klavyesi güncelleniyor. Google, yeni Gboard klavyesini güncelleyerek kullanıcılarını memnun etmeye çalışacak. Play Store’da hem Google Play Hizmetleri’nin hem de Gborad Google Gboard klavyeleri için beta sürümlerini başlatan Google, kullanıcı geri dönüşlerine göre yeni özellikler deneyecek.

Eğer sizin de bu tarz yeniliklere ilginiz varsa beta programına katılabilir ve uygulamaları test edebilirsiniz.

Google Play Hizmetleri aslında her zaman arka planda çalışan uygulamalardandır. Sistemin doğru çalışması için gerekli güncellemeleri denetler ve gerektiği zaman kendisi bu güncelleştirmeleri gerçekleştirir. Ayrıca, bu hizmetle birlikte kimlik doğrulama özellikleri gibi birçok özellik de kontrol edilmektedir. Google Play Hizmetleri beta programına katılmak istiyorsanız, buraya tıklayarak ilgili Google Play sayfasına ulaşabilirsiniz.

Üstte de bahsettiğimiz gibi Google Klavye’de güncelleniyor. Buraya tıklayarak katılabileceğiniz beta programından sonra uygulamanın ayarlar menüsünden “G” düğmesini aktif edebilir ve Google Klavye’nin yeni özelliklerini kullanabilirsiniz. Yeni güncelleme ile birlikte, Google Klavye üzerinde arama kartı kurabilir, hızlı bir Google araması yapabilirsiniz.