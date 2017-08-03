Google, Geçen Yıl 30 Milyar Dolara Snap'i Satın Almak İstedi

Raporlara göre Google, geçtiğimiz yıl Snap'i 30 milyar dolara satın almak istedi ancak satın alma işlemi gerçekleştirilemedi. Yine de teklif hala geçerliliğini koruyor.

Snap, 2013 yılında Facebook'tan bir satın alma teklifi aldı ve bu teklifin değeri 3 milyar dolardı. Bunu reddeden Snap, geçtiğimiz yıl Google'dan bir teklif daha aldı ve bu teklif, 2013'teki teklifin tam olarak on katı değerindeydi. Snap 30 milyarlık teklifi geri çevirmiş olsa da, Google bu işin peşini bırakmıyor olacak ki, teklif hala geçerliliğini koruyor.

Bildirilen bu teklif, Snap'in üst düzey yöneticileri tarafından 'gizli' olarak nitelendiriliyor. Snap'e gelen bu teklif, özellikle Mart ayı başlarında daha da yoğnlaştı ancak raporlar, gayri resmi görüşmelerin oldukça fazla olduğunu gözler önüne seriyor.

Ek olarak, konuşmaların ne kadar uzun sürdüğü ve ciddiyetinin olup olmadığı bilinmiyor ancak Google, bununla ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor. Rapora göre 30 milyarlık teklif, Snap'in halka arzını gerçekleştirmesinden beri masada duruyor. Şirketin şu anki değeri 15 milyar dolar civarında, yani Google'ın teklifi, Snap'in değerinin tam olarak iki katı.

Şirketin CEO'su Evan Spiegel'a göre şirket, kendi başına bağımsız ve başka bir şirkete satılması olası değil. Yine de Snap, Google'ın bulut teknolojisini kullanıyor. Anlaşma, Google'ın reklam bilgisi sayesinde para kazanma açısından oldukça mantıklı olacak ancak geçen sene kabul edilmeyen teklifin, önümüzdeki zamanlarda kabul edilip edilmeyeceği bilinmiyor.