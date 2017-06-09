Google Geliştiricileri, reCAPTCHA Android API'yı Tanıttı!

Geliştiriciler, yeni tanıttıkları reCAPTCHA Andorid API ile uygulamaları daha da güvende tutmayı amaçlıyorlar.

Her yıl düzenlenen ve geliştiricilere yönelik olan Google I/O toplantısında bu seferki önemli konu, Android uygulamarının güvenliğiydi. Android Developers Blog'da yayınlanan son yazıda Google, Google Play Servisi'nin bir parçası olacak olan reCAPTCHA Android API'yı duyurdu.

Internette dolaştığınız süre zarfı boyunca illa ki milyarlarca kullanıcının yararına olan Google'ın ücretsiz reCAPTCHA hizmetine denk gelmişsinizdir ve hatta belki bazılarınız özellikle bu hizmeti kullanıyordur. Bu hizmet sayesinden Google, bizleri komut dosyası kullanan botların yol açtığı spam ve istismardan kurtarıyor.

Yeni Andoid API, kullanıcıların en sevdikleri uygulamalardan yararlanabilmeleri ve bir insan kontrolü olmaksızın istenmeyen postalardan ve kötüye kullanımlardan kaçınmaları için arka planda çalışacak olan reCAPTCHA teknolojisini kullanacak.

API kullanıcılara, geliştiricilerin uygulamaları güvenlik tehditlerine karşı korumak için kullandığı mevcut hizmetler ve API seti olan Google SafetyNet ile birlikte verilecek. Bu durumda da kullanıcılar, farkında olmadan en sevdikleri uygulamaları ekstra bir güvenlik katmanı olmadan kullanabilecek ve güvende olacaklar. Hem Google kazanacak, hem de kullanıcılar.