Google, Giriş Seviyesi Bir Telefon Çıkaracak

Google, giriş seviyesi bir telefon üzerinde çalışıyor. Peki bu telefon Pixel markası altında mı gelecek ve özellikleri nasıl olacak?

Geçtiğimiz Ocak ayında, Google’ın düşük bütçeli bir Pixel telefon üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Ancak şimdi ise firmanın bu giriş seviyesi için çıkaracağı telefonun Pixel ismini taşımayacağı söyleniyor.

Google, geçtiğimiz hafta düzenlenen MWC etkinliğinde, Pixel isminin Premium yani üst düzey bir isim/marka olarak kalacağını ve herhangi giriş seviyes bir Pixel telefon üretilmeyeceğini söyledi. Söz konusu giriş seviyesi telefonun ise Pixel ekibi tarafından ele alındığı ve Google’ın üzerinde çalıştığı bu ekonomik telefonun Pixel markasını taşımayacağı gelen bilgiler arasında. Yüksek ihtimalle Google, bu tür ihtiyaç olan pazarlara yönelik, Pixel markasını taşımayan ve Android One ile sade bir telefon hazırlayacak.

Bu sayede Google, hem daha çok pazara hitap edecek hem de ölmekte olan Android One piyasasını canlandıracak. Ancak Google’ın şimdiye kadar yaptığı üretimler hep üst seviyede oldu. Bütçe dostu bir cihaz üretmeyi başarabilecek mi, bekleyip göreceğiz.