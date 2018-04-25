Google Girişimcisi, Güvendiği Girişimi İçin Evini Sattı

Castbox kurucusu ve CEO’su Renee Wang, uygulamaya yeni giriştiği dönemlerde şirketini finanse etmek için evini satmıştı. Bir dönem evsiz kaldığını söyleyen Wang, o dönemlerde Castbox ofisinde kaldığının da altını çizdi.

Renee Wang, yeni bir postcasting uygulaması için Google’daki işinden ayrıldığında, finans kaynağı olmayan yatırımcıların halini biliyordu. Bu bağlamda girişimine güvenen genç kadın, ciddi bir karar vererek evini sattı. O zamanlarda daha iyi bir çözümünün bulunmadığını belirten Wang, şimdilerde büyük bir şirketin sahibi.

2015 yılında girişimine başlanan Castbox, bugün iyi bir yükseliş yakalamış durumda. 1.5 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan uygulamanın toplam değeri ise 29 milyon dolar olarak gösteriliyor. Ancak tüm bu başarı öyküsü, biraz cesaret biraz da özverinin eseri olarak karşımıza çıkıyor.

Oldukça kolay ve sade bir kullanıma sahip olan uygulamayı Wang, podcasting’in Netflix’i olarak adlandırıyor. Şimdilerde başarıya ulaşmış ve adını duyurmuş olan genç kadın, evini Castbox’a yatırmış olmaktan da oldukça memnun. Wang, uygulamayı da kendi ihtiyacı doğrultusunda düşündüğünün altını çiziyor.

İhtiyaçlar icatları doğurur sözü ile yola çıkan Wang, Google’daki işinden ayrılarak aslında hayatını değiştirecek olan kurşunu ateşlemiş oldu. Sonrasında evini girişimi için satan genç kadın, çalışanların maaşlarını da bu para ile ödedi. Büyük ve hummalı bir çalışma sonucu başarıya ulaşılmış olsa da genç kadın ilk zamanlar ofiste yatıp kalkarak zaman ve paradan tasarruf sağladığını da söylemeden edemiyor.

Şimdilerde sıkı kurallı bir patron haline gelen Wang, çalışanlarına adeta göz açtırmıyor. Konu hakkında konuşan Castbox patronu, “Benden çok daha zeki insanlar var, eğer işimde iyi olmaya devam etmek istiyorsam çok fazla deneme yapmalı ve çok fazla çaba sarf etmeliyim” ifadelerinde bulundu. Zorlu süreçlerden geçerek bu günlere gelen genç kadının bu azmini ise takdir ediyoruz.