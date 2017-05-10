Bir tıkla bizi dünyanın öbür ucuna götüren Street Wiew teknolojisi biz tüketicelere yönelik yeni donanımlarla gelmeye hazırlanıyor.

Google Haritalar ve yakın zamanda büyük değişim yaşayan Google Earth üzerinde en aktif kullanılan özellik olan Street Wiew teknolojisi sayesinde, gitmediğimiz ve görmediğimiz yer kalmadı. Firmanın özel bir araç veya aracın giremediği bölgelerde bir sırt çantası üzerine montajladığı 360 derecelik kameraları sayesinde yakalanan görüntülere fazlasıyla aşinayız.

Bugün Google, kendi Street View görüntülerimizi yakalayabilmemiz için yüksek kaliteli 360 derece kameralar üzerinde çalıştığını bildirdi. Proje için çeşitli donanım geliştirme firmalarıyla bir araya gelen Google, sene sonuna kadar en az 20 çeşit gelişmiş kamerayı satışa sunmaya hazırlanıyor.

Şirket, ueni bir blog yazısında dört farklı kategoriye ayrılacak olan “Street View Ready” sertifikasyon standardını açıklıyor. Farklı özelliklere sahip 20 kamera türü, ilgi alanlarımıza dayalı olarak görüntülerinimi yüklemek için en uygun yolu seçmemizi sağlayacak.

İşte Google Street View Ready projesinin 4 farklı kategörisi:

Bir uygulama aracılığıyla bilgisayarsız olarak 360 ​​derecelik görüntüleri sisteme yükleyen donanım: Mobile Ready Özellikle araçlara monte edilmek üzere tasarlanan kameralar: Auto Ready Sanal gerçeklik için 360 ​​derecelik fotoğraflar yakalayan aygıtlar: VR Ready Yayıncılık yazılımı ile doğrudan donatılmış olan “iş akışına hazır" kameralar: Workflow Ready

Samsung ve GoPro'nun iddialı ve benzer amaçlarla kullanılan ürünleri ise, daha az tanınmış markalar arasında listeye eklemiş durumda. Söz konusu iki üretici, “iş akışına hazır” sertifikasına dahil olacak.