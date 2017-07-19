Google Glass Efsanesi Beklenmedik Bir Şekilde Geri Dönüyor!

Google'ın ikonik ürünü Glass gözlükleri geri dönüyor, ancak bu defa tüketiciye hitap edecek bir şekilde değil. Alphabet, cihazı birbirinden farklı endüstriler için üretecek.

Google Glass 2012'de ilk ortaya çıktığında, hepimiz onun giyilebilir teknolojilere öncülük etmesini bekledik. Ancak bu beklentileri çuvala koymamız uzun sürmedi. Google Glass yasaklandı, hor görüldü ve dışlandı. 2015 yılında Glass web sitesini resmi olarak kapatmasına rağmen Google, projedeki takımı bozmadı ve şimdi Glass, yeni göreviyle geri dönüyor.

The Wired editörü Steven Levy: "Google Glass geri döndü! Bu sefer iş için. Bu güzel için haber bir fabrikayı ziyaret ettim."

Haberler, Google'ın ana şirketi Alphabet'in X bölümünden geliyor. Gözlük benzeri giyilebilir ürüne şimdi Glass Enterprise Edition adı veriliyor ve Glass web sitesine göre, endüstri işçilerinin 'eller serbest' modunda çalışmaları için geliştiriliyor. Glass'ın proje sorumlusu Jay Kothari, "İmalat, lojistik, saha hizmetleri ve sağlık gibi pek çok alanda çalışanlar, bilgi ve diğer kaynaklar için giyilebilir bir aygıtı oldukça olumlu karşılıyorlar. Elleri meşgulken Glass için özelleştirilmiş yazılımlar sayesinde rahatlıkla internete bağlanabilecekler."

Glass'ın iş odaklı versiyonu, akıllı seçimlerden oluşan bir ürün olacak. Orijinal Glass tüketiciye sunulmasına rağmen iş dünyası tarafından daha çok beğenilmişti. Haliyle bugün atılan adımın potansiyeli çok önceden belliydi. Alphabet, Glass için ilk olarak Boeing, General Electric, DHL ve AGCO gibi şirketlerle iş birliği yapmıştı.

Google her ne kadar tüketici pazarından uzaklaşmış olsa da bir efsaneyi sürdürmek için kolları tekrar sıvamış oldu.