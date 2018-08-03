Google Glass, Otizmli Çocuklar İçin Umut Işığı Oldu

Google Glass, belki bir ticari proje olarak yere çakıldı ama bilim insanlarının yaptığı son çalışmalarla, otizmli çocukların hayatını kolaylaştırıyor.

İlk olarak 2012 yılında Google tarafından duyurulan Google Glass, o dönem çok büyük ses getirmişti. Adeta deli gibi beklenen Google Glass, katlanamıyor olması, fiyatı ve şarj süresi ile hayal kırıklığı yaratmıştı. Google'ın en büyük başarısızlıklarından biri olarak adlandırılan gözlük, bugünlerde otizmli çocuklar için kullanılıyor.

2017'nin temmuz ayında Google tarafından güncellenmiş versiyonu ile karşımıza çıkan Google Glass, bir grup araştırmacı tarafından otizmli çocukların sosyal yeteneklerini geliştirmesi ve karşıdakinin o an hissettiği duyguyu anlayabilmesi için optimize edildi. 12 farklı aileden 14 otizmli çocuk üzerinde yapılan araştırmalar şu an pilot aşamasında ama şu ana dek yapılan çalışmalar oldukça olumlu.

Bir süredir devam eden çalışmalar neticesinde, otizmli çocukların iletişim becerisinin geliştiği ve daha fazla göz kontağı kurmaya başladığı tespit edildi. Otizmli çocuklar için 2014 yılında Samsung da bir yazılım geliştirmişti. MIT'nin akıllı saat projesi, Mightier'in geliştirdiği oyun platformu derken otizmli çocuklar için bir umut da Google Glass oldu. Umuyoruz yakın gelecekte, teknolojinin de yardımıyla otizmli çocukların çok daha rahat bir yaşam sürmesi sağlanacaktır.