Google’da Hangi Ülkelerin Ne Aradığını Görebileceğiniz Site

Google Trend'lerine girerek popüler haberlere ulaşmayı seviyorsanız, tüm dünyanın trendlerine tek bir haritada ulaşabileceğiniz Global Trend Map'e bir şans verebilirsiniz.

Bir siteye girdiğinizi ve fark etmeden saatlerini harcadığınızı hayal edin. Bunun olması için çok akıcı bir özelliğinin olması lazım değil mi? NeoMam Studios tarafından hazırlanan Küresel Trend İzleyici bunu sağlıyor. Kocaman bir dünya haritasında her ülkenin yaptığı Google aramaları gösteren sayfa, bunu inanılmaz etkileşimli bir halde yapıyor.

Türkiye dahil tüm dünya ülkelerinde Google’da en çok aranan 10 trend konusunu etkileşimli olarak döndüren Neomam Studios, bunu yaparak hem ülkelerin gündemini öğrenmenizi hem de eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlıyor.

Sağ üst tarafta yer alan “Country”den Türkiye’yi seçerek bizzat ülkemizin Google Trend sorgusuna ulaşabilmenizi sağlayan uygulama, sol kısımda çıkardığı Trend sorgusu arasından merak ettiğiniz aramalarla ilgili haberleri de sunuyor. Haberlere ulaşmak için merak ettiğiniz kelimeye tıklamanız yeterli.

Her yönüyle eğlenceli ve kullanışlı bir uygulama geliştiren NeoMam Studios’u tebrik ediyoruz. Google Trend’lerden sıkıldıysanız, bu sayfaya giderek haberi eğlenceli bir şekilde ve tüm dünya geneli üzerinden alabilirsiniz.