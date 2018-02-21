GMail Adresindeki Boşlukların Neden Önemsemediği Açıklandı

GMail adreslerindeki harfler veya kelimeler arasındaki boşlukların neden umursanmadığı Google tarafından açıklandı.

Daha önceden fark edip etmediğinizi bilemiyoruz ancak birine GMail adresinden e-posta atarken, adresinin arasındaki noktaları umursamazsanız veya yanlışlıkla nokta koysanız dahi göndermek istediğiniz e-posta kendisine ulaşıyor. Yani siz birine mail adresinizi "xxxyyy@gmail.com" yerine "xxx.yyy@gmail.com" olarak da iletseniz, e-posta size ulaşabiliyor.

Peki ilk etapta karmaşa oluşturabileceği fikrini akıllara getiren bu uygulamanın gerekçesi ne? Google'ın yardım sayfasında konuyla ilgili yapılan bir açıklama mevcut:

"E-posta gönderirken birisi yanlışlıkla adresinize nokta eklese de o gönderilen e-posta size ulaşabiliyor. Örnek olarak adresiniz "johnsmith@gmail.com" diyelim, aynı zamanda aralara konulabilecek bütün noktalar dahil olmak üzere o hesaplara da siz sahipsiniz demektir. Örneğin:

john.smith@gmail.com

jo.hn.sm.ith@gmail.com

j.o.h.n.s.m.i.t.h@gmail.com"

İnternetteki servis sağlayıcılar arasında kelimeler arasındaki noktaların hiçbir önem arz etmediği birkaç servisten biri olan Google, durumu bu şekilde açıklıyor. Eğer daha önce bu konudan haberdar değildiyseniz, artık birine GMail adresinizi verirken kolayınıza gelecek şekilde nokta koyabilir veya noktaları aradan çıkarabilirsiniz. Peki bu özelliği kendimiz için faydalı bir başka alanda da kullanabilir miyiz?

Cevap: Evet. Sizler için spam mail yönlendirmeyeceğini düşündüğünüz, önemli kişi veya kurumlara mail adresinizi verirken araya nokta koyarak, örneğin "john.smith@gmail.com" olarak gönderip, daha sonra GMail hesabınızdan bir klasör açarak, bu adrese gelecek olan bütün maillerin yıldızlanmasını veya önemli klasörüne alınmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede işinize yaramayacak olan diğer e-postaları görmek zorunda kalmanız gerekmez.