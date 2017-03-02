Google, Gmail'deki E-Posta Boyut Sınırını İkiye Katladı!

Google'ın popüler e-posta servisi Gmail, eskisine göre çok daha geniş e-posta alımları gerçekleştirebilecek. Gmail kullanıcıları, artık uygulamayı daha konforlu biçimde kullanabilecek.

Eğer e-posta servisi olarak Gmail'den faydalanıyorsanız, artık çok daha geniş içerikli e-postalar alabileceğinizi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Google, Drive ile tüm boyutlardaki dosyaları paylaşmanın rahat bir yolunu sunsa da, e-posta servisi kullanıcıları daima daha fazla kapasite talep etmişti. Kullanıcıların talebi Google nezdinde de karşılık buldu.

Google, Gmail kullanıcılarının 50 MB boyutundaki e-postaları alabileceklerini açıkladı. Bu da ciddi bir konfor anlamına geliyor.

Bununla birlikte gönderilen e-postaların boyut sınırı şimdilik aynı ve 25MB sınırını boyutunu aşmamanız gerekiyor.

Bilişim devi, yeni Gmail güncellemesi ile kullanıcıların akıllı cihazlarda da 50MB sınırına kavuşacağını duyurdu ancak sistemin aktif hale gelmesi 1 ile 3 gün arasında sürebilir. Yani henüz 50 MB'lık e-postalar alamıyorsanız endişelenmeyin.