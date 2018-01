Google, Google Clips’in Satışına Sessiz Sedasız Başladı

Geçtiğimiz aylarda Google tarafından duyurulan ve yapay zekayla donatılmış ilk kamera olan Google Clips sessiz sedasız satışa sunuldu.

Google, geçtiğimiz aylarda duyurduğu ve üzerinde herhangi objektif veya sensör bulundurmayan enteresan kamerası Google Clips, şatafatlı duyurular olmadan sessizce Google Store üzerinden satılmaya başlandı.

Eğer ki cihaz hakkında daha önce herhangi bir şey duymadıysanız şu şekilde özetleyebiliriz: Bu cihaz sizin yanınızda sağa sola götürüp güzel fotoğraflar çekeceğiniz bir fotoğraf makinesi olarak dizayn edilmemiş. Asıl kullanım amacı, sizin veya ev hayvanınızın hareketlerini zaman içerisinde öğrenerek güzel anlarınızın fotoğraflarını ve videolarını çekmek. Google'ın bu yeni cihazı gerçekten daha önce hiçbir şekilde denenmemiş ve 'devrimsel' diyebileceğimiz bir proje ve bundan sonra gelecek bir çok farklı cihaza da ön ayak olabilir.

Google Clips'in Teknik Özellikleri

12 MP sensör, 130 derece görüş açısı

3 saat kesintisiz çalışma

16 GB hafıza

iOS ve Android desteği

Makine öğrenimi

Yapay zeka

Yüz tanıma

Google Clips an itibarı ile Google Store'da $249 etiketiyle satışa sunulmuş vaziyette. Ancak şu an için sipariş veren müşteriler, Mart'ın başında cihazlarına kavuşabilecekler. Nitekim henüz kargolama işlemine başlanmadı. Maalesef şu an için cihazın satışı ülkemiz için mevcut değil. Bakalım müşterilere ulaştığında, Google Clips bekleneni verebilecek mi?