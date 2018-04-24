Google, Google Play 2018 Ödüllerinin Adaylarını Duyurdu

Google 2 yıldır, alanında en iyi olduğunu düşündüğü oyunların ve uygumaların bir listesini yapıyor. Bu yıl şirket 9 farklı dalda ödül verecek, biz de bu yılın adaylarını sizlerle paylaştık.

Google, Google Play Store'daki ilgi çekici uygulamaları ve oyunları tanımak ve tanıtmak için 2016'da yıllık bir program başlattı. 2016'dan beri her yaz, Google çeşitli kategorilerdeki uygulamaları ve oyunları aday gösteriyor ve kazananları I / O'da duyuruyor.

Google genelinde çeşitli ekipler tarafından seçilen adaylar, bu sene de yani 2018 için de duyuruldu. Kategoriler, her yıl değişiyor. İşte o adaylar,

En Dikkat Çeken Uygulama

Clue by BioWink GmbH

by BioWink GmbH Fabulous by TheFabulous

by TheFabulous Headspace by Headspace, Inc.

by Headspace, Inc. Lifesum by Lifesum

by Lifesum Simple Habit by Simple Habit, Inc.

En Ulaşılabilir Deneyimi Sunan Uygulama

Audio Game Hub by Sonnar Interactive

by Sonnar Interactive Be My Eyes by Be My Eyes

by Be My Eyes Open Sesame by Sesame Enable

by Sesame Enable Universal Copy by Camel Corporation

by Camel Corporation Voice Volume Catcher by LITALICO lnc.

En İyi Sosyal Etki

Forest by forestapp.cc

by forestapp.cc Khan Academy by Khan Academy

by Khan Academy Otsimo by Otsimo

by Otsimo Tala by Tala Mobile

by Tala Mobile TODXS by TODXS

Dikkat Çeken Indie Oyunlar

Agent A by Yak & Co

by Yak & Co Bridge Constructor Portal by Headup Games

by Headup Games Flipping Legend by Noodlecake Studios Inc

by Noodlecake Studios Inc Old Man’s Journey by Broken Rules Interactive Media GmbH

by Broken Rules Interactive Media GmbH OPUS: Rocket of Whispers by Sigono Inc.

En İyi 'Ortam Yapıcı' Oyun

Clash Royale by Supercell

by Supercell Episode by Pocket Gems

by Pocket Gems Lineage 2: Revolution by Netmarble Corporation

by Netmarble Corporation Pokémon GO by Niantic, Inc.

by Niantic, Inc. PUBG MOBILE by Tencent Games

En İyi AR ve VR Deneyimi

ASTEROIDS! by Baobab Studios

by Baobab Studios BBC Earth: Life in VR by BBC Worldwide (Ltd)

by BBC Worldwide (Ltd) Brickscape by 5minLab

by 5minLab Figment AR by Viro Media

by Viro Media Porsche Mission E by Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Milyonlara Hitap Eden Uygulamalar

Cricbuzz by Cricbuzz.com

by Cricbuzz.com Flipkart by Flipkart

by Flipkart Mercado Libre by Mercado Libre

by Mercado Libre Moovit by Moovit

by Moovit Viki by Viki Inc

En İyi Girişimler

Astro by Astro Technology

by Astro Technology Canva by Canva

by Canva Drops by Language Drops

by Language Drops Kredivo by FinAccel Pte Ltd

by FinAccel Pte Ltd N26 by N26

Atılım Yapan Oyunlar

Animal Crossing: Pocket Camp by Nintendo Co., Ltd.

by Nintendo Co., Ltd. Cooking Craze by Big Fish Games

by Big Fish Games Empires & Puzzles by Small Giant Games

by Small Giant Games Final Fantasy XV Pocket Edition by SQUARE ENIX Co., Ltd.

by SQUARE ENIX Co., Ltd. PUBG MOBILE by Tencent Games

Google Play Store'un özel bölümünde uygulamaların ve oyunların tam listesini görebilirsiniz. Kazananlar 7 Mayıs'ta açıklanacak. Sizce Google bu yıl iyi seçimler yaptı mı? Listede olmayan harika uygulamalar var mı?