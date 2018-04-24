Google, Google Play 2018 Ödüllerinin Adaylarını Duyurdu

Google, Google Play Store'daki ilgi çekici uygulamaları ve oyunları tanımak ve tanıtmak için 2016'da yıllık bir program başlattı. 2016'dan beri her yaz, Google çeşitli kategorilerdeki uygulamaları ve oyunları aday gösteriyor ve kazananları I / O'da duyuruyor.
Google genelinde çeşitli ekipler tarafından seçilen adaylar, bu sene de yani 2018 için de duyuruldu. Kategoriler, her yıl değişiyor. İşte o adaylar,
En Dikkat Çeken Uygulama
- Clue by BioWink GmbH
- Fabulous by TheFabulous
- Headspace by Headspace, Inc.
- Lifesum by Lifesum
- Simple Habit by Simple Habit, Inc.
En Ulaşılabilir Deneyimi Sunan Uygulama
- Audio Game Hub by Sonnar Interactive
- Be My Eyes by Be My Eyes
- Open Sesame by Sesame Enable
- Universal Copy by Camel Corporation
- Voice Volume Catcher by LITALICO lnc.
En İyi Sosyal Etki
- Forest by forestapp.cc
- Khan Academy by Khan Academy
- Otsimo by Otsimo
- Tala by Tala Mobile
- TODXS by TODXS
Dikkat Çeken Indie Oyunlar
- Agent A by Yak & Co
- Bridge Constructor Portal by Headup Games
- Flipping Legend by Noodlecake Studios Inc
- Old Man’s Journey by Broken Rules Interactive Media GmbH
- OPUS: Rocket of Whispers by Sigono Inc.
En İyi 'Ortam Yapıcı' Oyun
- Clash Royale by Supercell
- Episode by Pocket Gems
- Lineage 2: Revolution by Netmarble Corporation
- Pokémon GO by Niantic, Inc.
- PUBG MOBILE by Tencent Games
En İyi AR ve VR Deneyimi
- ASTEROIDS! by Baobab Studios
- BBC Earth: Life in VR by BBC Worldwide (Ltd)
- Brickscape by 5minLab
- Figment AR by Viro Media
- Porsche Mission E by Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Milyonlara Hitap Eden Uygulamalar
- Cricbuzz by Cricbuzz.com
- Flipkart by Flipkart
- Mercado Libre by Mercado Libre
- Moovit by Moovit
- Viki by Viki Inc
En İyi Girişimler
- Astro by Astro Technology
- Canva by Canva
- Drops by Language Drops
- Kredivo by FinAccel Pte Ltd
- N26 by N26
Atılım Yapan Oyunlar
- Animal Crossing: Pocket Camp by Nintendo Co., Ltd.
- Cooking Craze by Big Fish Games
- Empires & Puzzles by Small Giant Games
- Final Fantasy XV Pocket Edition by SQUARE ENIX Co., Ltd.
- PUBG MOBILE by Tencent Games
Google Play Store'un özel bölümünde uygulamaların ve oyunların tam listesini görebilirsiniz. Kazananlar 7 Mayıs'ta açıklanacak. Sizce Google bu yıl iyi seçimler yaptı mı? Listede olmayan harika uygulamalar var mı?