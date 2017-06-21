Google, Google Play'in Atası Olan Android Market'i Kapatıyor!

Google Play'in atası olan Android Market, Android 2.1 Eclar ve daha eski sürümler için kaldırılıyor.

Android 2.1 Eclair ve daha eski sürümlerde çalışan Android Market nihayet kaldırılıyor. Android’in 2.0 ve 2.1 sürümleri için kullanılan Eclair, ilk akıllı telefonların çıktığı zamanlarda son derece beğenilen bir işletim sistemi olmuştu. Günümüzde Android ekosisteminin yalnızca %0.1’ine sahip olan Eclair’in kullanım sayısının çok azalmasından dolayı, Google işletim sisteminde yer alan Andoid Market’e desteğin kesileceği açıklandı. Android Eclair ve eski sürümlerde tam 7 yılın ardından Android Market kaldırılacak. Bilmeyenleriniz için Android Market, Google Play’den önce kullanılan bir uygulama mağazasıydı.

Android 2.2 ile hayatımıza giren Play Store şu sıralar büyük yükselişini sürdürmeye devam etse de, atası olan Google Market unutulma noktasına geldi. Android 2.2 ile birlikte ismi değişerek Google Play olan Android Market, 2.1 ve eski sürümlerde Android Market olarak kalmaya devam etmişti. Google, yedi yaşını geçmiş bu cihazlar için bunca yılın ardından desteğini kesiyor. Şu anda Android 2.2 için bir sorun gözükmüyor, o yüzden kullanıcılar cihazlarını Android 2.0 veya 2.1’den 2.2’ye taşımalılar. Ayrıca, Android 2.1 ve daha eski bir Android sürümü kullanan telefonlarda teknik yetersizlikten dolayı bu olayın bildirimi gönderilemiyor.

Sizce Google’ın 7 yılın ardından Android Market'i kaldırması uygun mu?