Google Görsel Aramalarda Telif Uyarıları Sıklaştırılacak!

Google, ücretli stok fotoğraf satış sitesi Getty Images ile vardığı bir anlaşma sonucu, Görsel Aramalarda telif hakkı olan fotoğraflarda uyarı vermeye başlayacak.

"Google Görsel Aramalar", Google'ın bugüne kadar sunduğu en kullanışlı hizmetlerden biri. Zaten milyonlarca (belki de milyarlarca) internet sitesinin verilerini kataloglayan Google, doğal olarak görsel anlamında da epeyce zengin bir kaynak sunuyor. Ancak görsellerle ilgili telif hakları yıllardır sorunlu bir mesele. Özellikle de Google gibi bunu uluslararası anlamda ihlal edebilen bir arama motoru var olduğu sürece, görsel sahiplerinin görsellerinin telif haklarını koruyabilmesi zorlaşıyor.

Zaten bir çok internet sitesi telife sahip olmayan "anonim" görseller kullanıyor. Ancak iş "Getty Images" ya da "iStockPhoto" gibi ücretli görsel satış sitelerine geldiğinde ise bu sitelerin zaten en büyük iddiası satışa çıkardığınız görsellerin telif haklarını koruma sözü vermesi ve çalınmasını engellemesi. Zaten bu sitelere girdiğinizde ücretli olan görsellerin ön izlemesini görsek de para vermeden bu fotoğrafları indirmemizi engelleyen bir sürü korumaya sahip.

Getty Images ise bir süredir bu konuda Google ile yasal anlamda bir savaş veriyordu. Çünkü bu görsellerin korumalarını "Görsel Aramalar" aşabildiği için insanlar bu fotoğrafları yüksek kaliteli ön izlemesinden indirebildiği gibi küçük düzenlemeler yaparak kendi görseliymiş gibi kullanabiliyordu. Bugün iki şirketin yaptığı basın açıklamasına göre Google bu konuda bir adım attı.

Google Görsel Aramalar özellikle de Getty Images gibi sitelerden yüksek kaliteli ön izlemeleri arama sonuçlarında çıkarmamak üzere bir çalışma yapacak. Çıkan düşük kaliteli ön izlemelerde ise bundan sonra telif hakkı uyarıları göreceğiz. Bu yine de telifli görsellerin izinsiz kullanımını engellemeyecek olsa da(Özellikle de bu ön izlemelerin ekran görüntüsü alma araçlarıyla alınabildiği düşünülürse), en azından bu sitelerin satış yapması daha anlamlılaşacak diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz?