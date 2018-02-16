Google, Görseller’deki “Resmi Görüntüle" Butonunu Kaldırdı!

Arama motoru devi Google, en büyük kollarından birisi olan Google Görseller’deki “Resmi Görüntüle” butonunu, hiçbir uyarı ya da duyuruda bulunmadan kaldırdı. Şirket, butonu kaldırdıktan sonra açıklama yaptı.

Bir görsel aramak istediğimizde sık sık başvurduğumuz Google, sonuçlar listesinde bulduğumuz görsele tıklayınca karşımıza çıkan ve görseli ayrı bir pencerede gerçek çözünürlüğü ile görüntülememize izin veren “Resmi Görüntüle” butonunu kaldırdı. Geriye sadece resmin bağlantı olduğu internet sitesini ziyaret etme seçeneği kaldı. Firma bu hamlenin resim arayan kişilerin kaynak olan internet sitelerini de ziyaret etmeleri için yapıldığını belirtiyor.

Artık Google Görsellerde yapılan aramalarda görselin üzerine tıkladığınızda, ilgili görüntünün tam boyutunu yalnızca site üzerinden görüntüleyebiliyorusunuz. Görseli, siteye gitmeden kullandığınız cihaza indirmeniz hala mümkün.

Google bu hamlesi ile ilgili resmi bir açıklamayı sonradan yapmadı. Buton kaldırıldıktan sonra da net bir bilgi verilmedi. Ancak bunun, sitelerin ziyaretçi sayılarını arttırmak ve reklam gelirlerini canlandırmak amacıyla yapıldığını düşünüyoruz.

Normalde ziyaretçiler, ilgili görselin Google listesine çıkarttığı internet sitesine girmeden o görseli bağımsız bir şekilde görüntüleyebiliyorlardı. Bu nedenle ilgili internet sitelerinden dolaylı olarak hizmet almalarına rağmen, o site hiç ziyaret edilmiyor, reklamları görüntülenmiyordu.

Hamle sonrasında ilk açıklama Google’ın resmi Twitter hesabı olan Google SearchLiaison tarafından yapıldı:

"Aynı şekilde Resimle Arama düğmesi de kaldırılıyor. Tersine görüntü aramak için hala 'çoğu kişinin kullandığı şekilde, Google Görsel Arama'daki arama çubuğu' çalışıyor:"

"Bugün, kullanıcıların ve yararlı web sitelerini ziyaret etmelerine yardımcı olmak için Google Görseller'de bazı değişiklikler yapıyoruz. Buna 'Resmi Görüntüle' düğmesinin kaldırılması da dahildir. Ziyaret düğmesi kendi yerinde kalıyor ve böylece kullanıcılar, resimleri bulundukları web sayfalarının içeriğinde görebiliyorlar."

Google kaldırılan butondan sonra eskiden o kadar da kullanılmayan ve kaynak siteyi ziyaret etmemize yarayan “Git” butonunun hala kullanılabileceğini vurguluyor. Bu hareket, diğer taraftan görsellerin telif hakkı ihlaline konu olmaları dolayısıyla da yapılmış olabilir:

Google, Görseller hizmeti ile karşımıza çıkarttığı pek çok görüntünün, izinsiz kullanımını engellemek adına pek çok iyileştirme yapıyor. Artık çoğu internet sitesi, JPG ya da PNG gibi formatların dışında, resimleri cihazlara indirmeye engel olacak farklı formatlar kullanıyorlar. Geleneksel formatlarda, görsele sağ tıklayınca karşınıza çıkan “Resmi Kaydet” seçeneği, yeni nesil formatlarda karşımıza çıkmıyor.

Toparlayacak olursak Google, bu hamleyle sitelerin tıklanma sayılarını arttırmaya, telif hakkı ihlallerinin önüne geçmeye çalışıyor.