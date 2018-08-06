Google, Grafik Hata Çözümleri Sunan GraphicsFuzz'ı Satın Aldı

Güvenilir grafik sürücü çözümleri sunan GraphicsFuzz, bugün Google tarafından satın alındığını açıkladı.

Grafik sürücüsü hataları bulma ve bunları hızlı bir şekilde düzeltme konusunda kendilerine ait bir misyonu olan bir şirket olan GraphicsFuzz, Twitter'dan yaptığı açıklama ile Google tarafından satın alındığını açıkladı. Şirket, fuzzing ve metamorphic testlerinin birleşimine öncülük etmesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

GraphicsFuzz, grafik sürücülerinin son kullanıcılara ulaşmadan önce güvenilirliği ve güvenliği zayıflatabilecek hatalarını hızlıca tespit eden ve düzelten otomatik bir sistem sunmaktadır. Şirket, yakın zamanda Android Grafik Ekibi'ne katılacak olan Alastair Donaldson, Hugues Evrard ve Paul Thomson'dan oluşmakta. Ekip, Android ekosistemindeki uzman grafik sürücüsü test teknolojisini entegre etmek için Google'a katılacaklar.

Resmi GraphicsFuzz Twitter hesabından yapılan açıklamada, "GraphicsFuzz’ın Google tarafından satın alındığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz ve Android Grafik ekibine çok daha fazla eğlence için katılacağız! GraphicsFuzz ile yolculuğumuzda bize destek veren herkese teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı. GraphicsFuzz'dan Alastair Donaldson ise, “Google tarafından satın alma, grafik sürücüsü test teknolojimizin dünya çapındaki etkisini en üst düzeye çıkarmak için harika bir fırsat” ifadelerini kullandı.