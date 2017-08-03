ABD'de oldukça nadir olan güneş tutulması için Google da bir şeyler yapma telaşında. Google'ın üzerinde çalıştığı gözlüklerle güneş tutulması rahat bir şekilde izlenebilecek.

Şu anda ABD'de en popüler konulardan biri de güneş tutulması. Birçok şirket buna gerçekten önem veriyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çünkü bir dahaki güneş tutulması 2045 yılında olacak ki bu tarihte bile kesin 'olacak' denilemiyor.

Google, insanların güneş tutulmasını izlemelerine olanak tanımak amacıyla Mystery Science ile bir anlaşma kurdu ve bu sayede insanlara gözlük sağlayabilecekler. Çoğu yetişkin böyle bir durumun önemini biliyor fakat çocuklar bu konuda daha da heyecanlı. Google da, çocukların heyecanını desteklemek ve onlara bir şeyler öğretmek amacıyla böyle bir projenin içine girdi.

Aslında Mystery Science, bunu yapmak için özel bir web siteyi, EclispeAmerica.org'ı kurdu. Öğretmenler bu site üzerinde öğrencilerine ders verebileceklerdi. Ayrıca site, güneş tutulmasının hangi saat aralığında kullanıcıların bölgelerine etki edeceğini de gösterecekti.

Google tam da bu noktada, ilk olarak kütüphanelere bu gözlükleri ücretsiz olarak gönderecek. Sonrasında ise Mystery Science'a öğretmenlerin doğrudan talep edebilecekleri 15.000 ücretsiz gözlük de sağlayacak. Sınıfları için gözlük siparişi vermek isteyen öğretmenler Eclipse America web sitesine giderek, taleplerini iletebilecekler.

Tüm gönderimler tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleşecek. Google, bu gözlüklerin NASA'nın standartlarına uyularak yapıldığını dile getiriyor. Güneş tutulması 21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve insanlar bu gözlüklerden ücretsiz yararlanabilecekler.