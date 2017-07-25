Google'ın aileniz ya da sevdiklerinizle konumunuzu paylaşarak tehlikeli durumlardan korunmanızı sağlayan uygulaması, yeni güncellemesiyle bir kaç özelliğe sahip oluyor.

Geçen yılın son aylarında tanıtılan Google Güvenilir Kişiler uygulaması, arkadaşlarınız veya ailenizle güvenli bir şekilde gerçek zamanlı konumunuzu paylaşmanıza ve onların konumlarını talep etmenize yarayan bir uygulama olarak oldukça iyi bir şekilde işini yapıyor.

Çıktığı zaman kullanışlı bir arayüz ve iyi özelliklerle gelen uygulama, versiyon 1.5 güncellemesiyle birlikte daha çok kişiselleştirilebilir ve kullanımı kolay hale geldi.

Yeni gelen özelliklerden en önemlisi olarak bahsedebileceğimizi şüphesiz konum isteğinin yanıtsız kalması durumunda paylaşım için geçmesi gereken süreyi değiştirebilmek. Önceden, kayıtlı kişilerinizden biri sizden konum talebinde bulunduğunda bunu reddetmeden yanıtsız bırakırsanız uygulama 5 dakikanın ardından otomatik olarak konumunuzu paylaşıyordu. Güvenlik düşünülerek yapılmış bu özellik şüphesiz çevrenizde nerede olduğunuzu merak eden birileri varsa gönüllerini ferahlatmak için iyi bir çözüm sunuyor. Yeni gelen kişiselleştirme seçeneği sayesinde ise bu 5 dakikalık süreyi uzatarak istemediğiniz halde konumunuzun paylaşılmasını önleyebilirsiniz. Hatta bu gecikmeyi tamamen kaldırarak konum talep edildiği anda paylaşmaya otomatik olarak izin verme seçeneği de uygulamaya eklenmiş durumda.

Son güncellemeyle Google Haritalar'a entegrasyonu da tamamen sağlamlaşan uygulama, cihazlarınıza ulaşmış olmalı. Eğer ulaşmadıysa alttaki linkten güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Unutmayın, uygulamada kişilerin sizden ya da sizlerin ondan konum talebinde bulunabilmesi için karşılıklı olarak birbirinizi "güvenilir kişi" olarak ekleyip onaylamanız gerekiyor. Yani herhangi bir gizlilik ihlali söz konusu değil.