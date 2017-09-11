Google'ın 'Güvenli Gezinme' Özelliği 3 Milyar Cihazı Koruyor

Google'ın 'Güvenli Gezinme' adını verdiği özellik, zararlı yazılım içeren ya da kimlik avı yapan, aldatıcı içerik bulunduran sitelere girişi engelleyerek cihazların ve tabii kullanıcıların olası saldırılardan korunmasını sağlıyor.

Google bugün yaptığı açıklamada masa üstü ve mobil Chrome, Safari ve Firefox kullanıcılarını potansiyel tehlikeli sitelerden uzak tutan ‘Güvenli Gezinme’ servisinin gelinen aşamada 3 milyardan fazla cihazı koruduğunu bildirdi. Bu rakam, 2013 yılında 1 milyara kadar iken, 2016 yılında ise 2 milyar civarındaydı.

Google’ın zararlı yazılıma karşı hizmete sunduğu ilk girişimlerinden biri olan servis, ilk olarak 2007 yılında, firmanın amiral gemisi arama motorunun masa üstü versiyonunda hizmete girmişti. O zamandan bu yana çok sayıda web ve uygulama geliştiricisinin yanında hem Safari hem de Firefox servise adapte olmuşlardı.

‘Güvenli Gezinme’ uygulamasının ardında yatan temel düşünce her zaman için aynı kaldı: Kullanıcıların girmek istedikleri sitenin aldatıcı ya da zararlı yazılım içeren bir site olduğu konusunda uyarıda bulunmak.

Google’ın 2015 yılında Android üzerindeki ‘Chrome’ tarayıcı için ‘Güvenli Gezinme’ özelliğini varsayılan özellik olarak hizmete soktuğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenledir ki hizmetin kullanım oranı 2016 yılı başlarında oldukça yükselmişti.

Google aynı zamanda bugünkü ‘Güvenli Gezinme’ özelliklerinin yapay zeka kullanarak kötü amaçlı sitelerin tespitinde daha iyi işlev görmesinin sağlandığını ve fonksiyonun sürekli olarak gelişerek, en yeni yaklaşımları bünyesine entegre ettiğini de belirtiyor.