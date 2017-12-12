iOS 11 Jailbreak İçin Önemli Bir Güvenlik Açığı Keşfedildi

Ian Beer, iOSurface’de bir Jailbreak aracı geliştirmeyi mümkün kılacak tfp0 seviyesinde bir açık yayınladı.

Google’ın Project Zero ekibinin üyesi olan güvenlik araştırmacısı Ian Beer, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, iOS 11.1.2 ve önceki sürümlerde iOSurface’de tfp0 seviyesinde bir hata bulduğunu açıklamıştı.

Yaklaşık bir haftalık sessizliğini dün bozan Beer, iOS 11.1.2’de çekirdek seviyesinde daha fazla güvenlik açığı bulduğunu açıkladı. Bu durum, iOS 11.1.2 veya daha eski iOS 11 sürümleri için kolaylıkla bir Jailbreak aracı geliştirilebileceği anlamına geliyor.

Keşfettiği tfp0 (Task for PID 0) hatasını iPhone 7, iPhone 6s ve iPod touch 6’da test ettiğini söyleyen Beer, iOS 11 ile çalışan tüm cihazlarda hatanın bulunabileceğini söyledi.

Eğer Jailbreak kullanmak istiyorsanız, iOS 11.2 sürümüne cihazınızı yükseltmek konusunda acele etmeyin. Zira bir Jailbreak aracının yayınlanması halinde bu aracın iOS 11.1.2 veya daha eski sürümleri içine alacağını söyleyebiliriz.