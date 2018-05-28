Güvenlik sorunlarının kendisine rapor edilmesi halinde para ödülü vereceğini vaat eden Google, son olarak da 17 yaşındaki bir gence tam 36 bin dolar ödeme yaptı.

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, ciddi sayılabilecek bir güvenlik sorununu rapor ettiği için 17 yaşındaki Uruguaylı genci ödüllendirdi. 36 bin dolar ödül kazanan Ezequiel Pereira’nın tespit ettiği güvenlik açığı, hacker’ların, şirketin iç sistemlerini değiştirmesine neden olabilirdi.

Bundan önce de 4 defa daha Google’a güvenlik kusurunu rapor eden Pereira, ilk seferinde 500 dolar almış ve o günden bu yana benzer eksiklikler için gözünü açık tutmuştu. Uruguaylı genç, “Gerçekten iyi hissettiriyor. Önemli bir şeyler bulduğum için memnunum” diye konuştu.

Bilgisayar kullanmaya henüz 10 yaşındayken başladığını ifade eden Ezequiel Pereira’nın, programlama konularıyla da 11 yaşından beri ilgilendiği belirtildi. Hayatını, farklı program dillerini öğrenerek ve kodlama yarışmalarına katılarak geçirdi. Bu yarışmalardan birinde ise, Google’ın ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan genel merkezine gezi kazanmıştı.