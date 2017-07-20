Google, Güvenlik Yazılımlarını Tek Çatı Altında Topladı

Google'ın yıllardır cihazlarında bulunan özellikleri yeni tek bir arayüzde birleştirdiği uygulama yavaş yavaş kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Google'ın cihazdaki zararlı yazılımları tespit eden ve cihaz çalındığında veya kaybolduğunda yerini tespit ederek kişisel bilgileri koruma altına alan uygulamaları tek bir çatı altında toplanıyor.

Google Protect adı verilen uygulama, Mayıs ayındaki Google I/O etkinliğinde ilk kez ortaya atılmıştı ve şimdi de Google Play Hizmetleri 11 ve üzeri yüklü cihazlara gönderilmeye başlandı. Google Protect içerisinde uygulama doğrulama, tarayıcı koruması ve çalıntı koruma gibi özellikler bulunuyor. Hırsızlık koruması parçası da önceden de var olan Cihazımı Bul ya da eski adıyla Android Cihaz Yöneticisi'nden geliyor. Uygulama sayesinde artık güvenlik taramasını kapatıp açmanız da mümkün durumda ancak bunu yapmanızı tavsiye etmiyoruz.

Yeni uygulamaya ulaşmak için telefonunuzda Ayarlar>>Google>>Güvenlik>>Google Play Protect yolunu izleyebilirsiniz.