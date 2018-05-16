Yapay zeka desteği sayesinde her gün kişiselleştirilmiş bir haber bülteni ile karşılaşabileceğiniz Google Haberler'in iOS uygulaması yayınlandı.

Google, geçtiğimiz hafta düzenlenen Google I/O 2018 geliştirici konferansı sırasında şirketin yapay zeka destekli yeni haber uygulaması Google Haberler’in yedi gün içinde App Store’a gelerek iOS cihazlara hizmet vereceğini açıklamıştı. Şirket sözünü tuttu ve Google Haberler, bugün itibari ile iOS cihazların hizmetine sunuldu.

Peki Google Haberler, kullanıcılara ne vadediyor?

Dört farklı bölüm bulunan Google Haberler’i ilk açtığınızda yapay zeka ve makine öğrenimi kullanılarak ilgi alanlarınıza göre hazırlanmış ‘Sizin için’ bölümü ile karşılaşırsınız. İlgi alanınıza göre en popüler 5 haberin listelendiği bu bölümde, ayrıca çeşitli kaynak ve konulardan yine ilgi alanınıza göre düzenlenmiş bir bülten ile karşılaşıyorsunuz.

‘Başlıklar’ bölümünde ise öncelikle en güncel haberleri bulabileceğiniz ‘en yeni’ sekmesine erişiyorsunuz. Ayrıca dilerseniz yukarıda bulunan kategorilerden dilediğiniz bölümü seçerek istediğiniz konuda haberlere erişebiliyorsunuz. Ayrıca Başlıklar’ın yanında bulunan ‘Favoriler’ bölümünde takip ettiğiniz kaynakları, konuları ya da kayıtlı haberleri görüntüleyebilirsiniz.

Son bölüm olan ‘Gazetecilik’te ise yerel ve uluslararası haber kaynaklarını görüntülersiniz. Gazetecilik bölümü, haberin içeriği kadar kaynağına da önem verenler için büyük önem taşıyor. Bu bölümde Google Haberler’deki tüm haber kaynaklarını görüntüleyebilir, dilediklerinizi takibe alabilirsiniz. iOS cihazınıza Google Haberler uygulamasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.