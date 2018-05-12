Google Haberler, Yapay Zeka Sayesinde Ufkunuzu Genişletecek

Son zamanlarda kendini oldukça fazla geliştiren Google Haberler, ilan ettiği yeni özellikleriyle birlikte size farklı bir perspektif kazandırmayı planlıyor.

Bu yıl gerçekleşen I/O konferansında, ilan edilen en önemli şeylerden biri de Google Haberler uygulamasıydı. Son dakika haberleri size daha iyi sunmak için yapay zeka teknolojisinden güç alan uygulama, kullanıcılarına daha çok ilgi çekecek içerikleri sunmayı amaçlıyor. Bu noktada Android cihazınızda Haberler uygulamasında Google yapay zekanın güvenilir bulduğu özel sayfalara yönlendirilebileceksiniz.

Google’ın sunmuş olduğu bu yaklaşım, tutarlılık açısından mükemmeldir. İlginizi çeken haberlerin yanı sıra, farklı analiz ve fikirlerin sahip olduğu makaleleri de okuyabileceğiniz uygulama, bu sayede kişilere ihtiyaç duydukları tüm bilgileri sağladığını öne sürüyor. Güvenilir kaynakların bulunduğu Google Haberler’de Facebook’daki öğrenme algoritmasıyla sadece ilginizi çeken konular yerine, farklı görüş ve konularla da karşılaşabileceksiniz. Düşündüğümüzde bu gerçekten de ufkumuzu açabilir.

Öte yandan haberlerin hiçbir ideolojik sıraya ve yanlılığa bağlı olmadığını belirten Google, görüş farklılıklarından doğabilecek yorumların da gelebileceğinin farkında olduğunu ifade etti. 2018’in I/O konferansında büyük yankı toplayan bu konu, yapay zekaların hayatımızın her alanında varlığını koruduğunun da kanıtı olarak gösteriliyor.