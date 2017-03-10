Google Hangouts Resmen İkiye Ayrıldı: Chat ve Meet

Hangouts, Google'ın mesajlaşma servisi olarak iddiasını sürdürürken firma yazılımı iş dünyasına yönelik yeniliklerle genişletiyor.

Google uzun zamandır beklenen yeni Hangouts uzantılı mesajlaşma uygulamalarını duyurdu. Şirket, yeni uygulamalarla iş görüşmeleri için sunulan hizmetleri ayırmayı ve farklı özelliklerle zenginleştirmeyi amaçlıyor ve kişisel kullanımlardan çok iş hayatını kolaylaştırmayı planlıyor.

Google Hangouts ekibinin hazırladığı uygulamalar Meet ve Chat'in, Google’ın hali hazırda yüksek sayıda kullanıcısı bulunan Hangouts yazılımına göre devrimsel olarak geleceği söylenebilir. Zira Google’ın görüntülü toplantılar için planladığı Google Meet, 30 kişinin aynı anda görüşmesine imkan tanıyor. Kaliteli videolu kanferanslar yapabilmek için yayınlanan uygulama, şu an G Suite Enterprise paketine sahip olan müşteriler tarafından kullanılmaya başlandı. Dahili telefonların bile toplantıya girmesine izin veren uygulama, video konferas ile görüşme yapmanın bütün zahmetini ortadan kaldıracak. Google’ın ilk Hangouts botu olma özelliği taşıyan ‘@meet’ toplantı ve görüşmeleri otomatik olarak planlamaya yarayacak.

Google Meet ile Skype’ın iş sürümünü, Chat ile ekiplerin grup halinde mesajlaşmasını sağlayan Slack uygumalasını hedeflemiş durumda. Yakın zamanda yayınlanmasını beklediğimiz Chat uygulaması ise şu an test aşamasında.

