En iyi harita uygulaması olma konusunda rakipleri Yandex ve Apple'a geçilmek istemeyen Google, uygulamasına küçük ama etkili bir yenilik getirdi.

Her ne kadar dünyanın en çok kullanılan ve en kullanışlı harita uygulaması olsa da, Google Haritalar'ı kullanırken içiniz sıkılabiliyor. Nitekimin tasarımının basitliği ve kullanışlı olması için minimize edilmiş menüleri, bir süre sıkıcı bir hale gelmiş olabilir.

Google, tıpkı diğer hizmetleri gibi Google Haritalar'a da küçük dokunuşlar yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde, bulunduğunuz yeri gösteren mavi imleci isterseniz 3D arabalarla değiştirebileceğinizi sizlerle paylaşmıştık. Son gelen özellik ile birlikte bulunduğunuz yere yakın olan mekanları kaydırarak kolayca seçebiliyorsunuz.

Yukarıdaki hareketli görselden de görebileceğiniz gibi ana harita ekranına entegre edilen özellik oldukça kullanışlı. Ancak nedendir bilinmez; menüler bazen ortaya çıksa da bazen hiç tepki vermiyor. Buradan da görebileceğimiz gibi yeni özellik şu an erken geliştirme aşamasında. Yine de Google Haritalar konusunda yeni şeyler göreceğimizin sinyali olabilir.