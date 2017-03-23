'Haritalar'a Gerçek Zamanlı Konum Paylaşma Özelliği Geliyor!

Google, yaptığı güncellemelerle Haritalar uygulamasını daha işlevsel kılmayı amaçlıyor. Artık size ait bir ikonla istediğiniz kişiye harita üzerinde gözükebileceksiniz.

Google Haritalar, bilmediğimiz ve daha önce hiç gitmediğimiz yerlerde bize yol gösteren ve yürüyüş dostu olan ender navigasyon araçlarından biri. Bu tip bir uygulamaya çok ihtiyacı olanlar bilecektir ki Google Haritalar, eskiden o kadar da memnun edici sonuçlar vermeyen bir uygulamaydı. Yandex Navigasyon gibi birçok alternatifinin karşısında yenik düşmek üzereyken aldığı güncellemelerle tekrar eski günlerine döndü.

Google şurada yaptığı açıklamayla yeni gelecek gerçek zamanlı konum paylaşımını duyurdu. Bu, Whatsapp veya başka platformlarda o an bulunduğunuz noktayı paylaşmak gibi bir özellik değil. Navigasyon rotaları dahil olmak üzere, konumunuzu doğrudan haritalar üzerinde istediğiniz kullanıcıya açabileceksiniz. Haritanın üzerinde, konumunuzu paylaştığınız kişinin ekranında size ait bir ikon beliriyor ve karşıdaki kişi, yönlendirmeleri kullanarak kolayca sizi bulabiliyor.

Yakın zamanda tüm dünyaya geleceği belirtilen güncelleme, haritalar uygulamasındaki kaydırma çubuğuna bir seçenek olarak yerleşecek. İsterseniz yaptığınız konum paylaşımına süre sınırı da koyabileceksiniz. Güncelleme geldiğinde aşağıda gösterilen işlemleri yaparak kullanıma başlayabilirsiniz: