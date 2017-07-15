Google Haritalar'a Varış Zamanı Grafiği Geliyor

Google Haritalar, yeni özelliği sayesinde hedefinize hangi yoldan daha çabuk ulaşabileceğinizi bir grafikle gösterecek.

Bir yerleri keşfetmede ve artık trafikten kurtulmamızda hep bize yardım eden Google Haritalar, yeni güncellemesiyle birlikte hangi yoldan daha çabuk varacağımızı grafikler yardımıyla gösteriyor.

Haritalar uygulamasında gitmek istediğiniz yeri bulduktan sonra navigasyona başlamadan önce alt taraftaki paneli yukarı çekerek ulaşabileceğiniz özellik, seçtiğiniz yol hakkında size bir yol grafiği sunuyor.

Alternatif yollar ve bunlar hakkındaki varış bilgilerinin gösterildiği panel, eskiden olmayan bir özellik eklememesine karşın görsel geri dönüş sağlayarak anlaşılabilirliğe katkı sağlıyor.