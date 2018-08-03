Google Haritalar'a ülkelerin yüz ölçümlerini gerçek boyutlara uygun şekilde gösteren yeni bir mod geldi.

Her yerde gördüğümüz dünya haritası, aslında özellikle ülkelerin büyüklüğü konusunda çok da doğru bir kaynak değil. 3 boyutlu bir şeyi, tek boyutta resmetmenin zorluğundan kaynaklanan bu zorunlu hata, Google Haritalar'ın yeni 3D Globe Mode isimli özellği sayesinde artık en azından bu platformda düzelecek.

Dünya haritasına baktığımızda, kuzey ve güney kutbuna yakınlaştıkça ülkelerin boyutları çizimlerde büyüyor. Örneğin sıradan bir haritada Kuzey Amerika, Afrika'dan büyük görünüyor, Grönland da Meksika ve Çin'den. Ancak aslında bu yüzölçümleri haritada yer aldığı gibi değil. Google'da buna çözüm olarak yeni küre şeklinde haritasını kullanıma sundu.

Google, bu yeni özelliğin duyurusunu resmi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirdi ve '3D Globe Mode sayesinde artık Kuzey Amerika'nın boyu Afrika ile aynı değil' ifadelerine yer verdi.

Uygulamaya gelen son güncellemeyle, artık haritayı küçülterek baktığımızda, Dünya'yı düz bir harita yerine küre şeklinde göreceğiz. Aslında benzer bir özellik uzun zamandır Google Earth üzerinden erişilebilir durumdaydı ancak Google Haritalar ile çok daha fazla erişilebilir olması hedefleniyor.