Google Haritalar Bazı Huawei ve Honor Cihazlarda Bozuldu

Günlük hayatımızda birçok zaman ihtiyaç duyduğumuz Google Haritalar, birkaç gündür Huawei ve Honor cihazlarda çalışmayı durdurdu. Bu noktada sizlere belirteceğimiz yöntem sayesinde, Google Haritalar’ı tekrar eski haline getirebilirsiniz.

Gerek merak ettiğimiz bir yere bakmak, gerekse kaybolduğumuz anlarda yolumuzu bulmak için çoğu zaman Google Haritalar’ı kullanıyoruz. Ancak gelin görün ki kullanışlı özellik, son günlerde Huawei ve Honor marka akıllı telefonlarının bazılarında çalışmayı durdurdu. Özellikle Uber uygulamasının kullanılması sonucu meydana gelen bozulma, kullanıcılara hata mesajı verdi.

Meydana gelen küçük aksaklık sonrası kullanıcılar, “Google Play Hizmetleri güncelleniyor” uyarısıyla karşı karşıya kaldılar. Sorunun tam olarak neyden kaynaklanmış olduğu belirsiz olsa da, açık olan bir şey varsa o da kullanıcıların sorun nedeniyle sinir harbi yaşamasıdır.

Sorunun çözümüne gelecek olursak; hata veren Google Play hizmetine erişemediğiniz için ilk olarak Ayarlar menüsünden Uygulamalar sekmesine tıklamalısınız. Ardından Google Play Hizmetlerini bulun ve içerisine girin. Depolama alanını muhtemelen tam karşınıza göreceksiniz. Bu noktada Önbelleği Temizle butonuna tıklamanız sonrası Hafıza Yönet seçeneğine de geçmeniz gerekiyor. Bu adımda Google Play Hizmetlerinden gelen tüm verileri temizlediğinizde, muhtemelen sorununuz çözülmüş olacak.