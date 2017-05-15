Google Haritalar Sokak Görünümü Üzerinden Yol Tarifi Yapacak

Google, Android için muhteşem bir özellik yayınladı. Bundan sonra Google Haritalar'da sokak görünümü üzerinden yol tarifi yapılacak.

Google Haritalar, bir yerlere giderken kaybolma alışkanlığımızı tamamıyla kaldırdı. Yolumuzu birazcık şaşırdığımızda hemen Google Haritalar’ı açıyor ve en doğru sonucu alabiliyoruz. Android kullanıcıları için Haritalar'ı iyiden iyiye geliştiren Google, bundan sonra yaptığı yol tariflerinde sokak görünümünü gösterecek ve ne zaman nereye dönmeniz gerektiğini en doğru şekilde görmenizi sağlayacak. Bu özellik Google Haritalar’ın web sürümünde bir süredir mevcuttu, ancak mobil platformların giderek önem kazanması, Google’ın Android kullanıcılar için bu özelliği sunmasını sağladı.

Yol tarifi yaparken sokak görünümü üzerinden ilerlemeyeceğiz. Her zaman alışkın olduğumuz çizgilerle yol tarifi yapılmasına devam edilecek, ancak çizgilerin yeterli olmadığı yerlerde gideceğiniz yerin metin dökümünün yanında her adım için sokak görünümü bulunacak. Örneğin, 200 metre sonra sola dönmek için 200 metreyi sokak görünümünde geçirmek zorunda kalmayacaksınız. Bunun yerine 200 metre sonra döneceğiniz yer dökümünün yanında yer alan görsele tıklayarak, neresi olduğunu anlayabileceksiniz.

Özellikle belirsiz kavşaklarda kullanıcıların en büyük yardımcısı olacak sokak görünümü özelliği, gelecekte tariflerin bizzat sokak görünümü üzerinden yapılabileceğini gösteriyor. Aslında şu anki teknoloji bunu rahatlıkla sağlayabilir, ancak telefonlarımızın interneti böyle bir veriyi ne kadar karşılar bilinmiyor.