Google Haritalar, Disney'in Tüm Sürprizini Bozdu!

Disney, yeni Star Wars filminin çekimlerinde kullandığı Millennium Falcon isimli uzay gemisinin etrafını konteynerler ile kapatmaya çalıştı. Fakat uzay gemisi Google Haritalar'da açık bir şekilde görüntülendi.

Disney’in muhtemelen önümüzdeki ay vizyona girecek olan Star Wars: The Last Jedi filminin çekimlerinde kullandığı Millennium Falcon isimli uzay gemisi Disney’in tüm ‘gizlilik’ çabalarına rağmen Google Haritalar’da görüntülendi.

Kevin Beaumont, Google Haritalar’da Londra yakınlarındaki film ve TV stüdyoları olan Longcross Stüdyoları’na baktığında ilginç bir şey keşfetti. Star Wars filminde Han Solo'nun kullandığı Millennium Falcon uzay gemisi, etrafına dizilmiş nakliye konteynerleri ile gizlenmeye çalışılmıştı.

Disney, filmleri hakkında gizliliğe verdiği önemle bilinen bir şirket. Dolayısı ile film için kritik olabilecek detayları gizlemeye çalışması olağan görülebilir. Fakat günümüzde Drone’lardan uydulara kadar sınırsız kameralı cihaz varken konteynerle böyle önemli bir filmin dekorlarını kapatmak çok güvenli olmayabilir.

Herhangi bir kişinin Longcross Stüdyoları’na Google Haritalar’dan bakması çok tuhaf sayılmaz. Zira stüdyo daha önce Thor: The Dark World, Skyfall ve Guardians of the Galaxy gibi ünlü yapımların çekimlerine ev sahipliği yapmıştı. Neyse ki Marvel, Loki’yi konteynerlerde sakmamış.