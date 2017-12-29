Yapılan yeni güncelleme sonrasında, Google Haritalar'ın yorum yapma özelliği üzerinden eski iş yeriniz hakkında yaptığınız kötü yorumlar engellenecek.

14 Aralıkta yürürlüğe giren karar ile Google Haritaların ‘’kullanıcı tarafından katkıda bulunulan içerik politikası’’ kısmında, eskiden çalıştığınız iş yeri ile ilgili yaptığınız yorumlar çelişkili ve çıkar çatışmasına dayalı olarak nitelendirilecek. Bu nedenle yorum yapsanız bile engellenecek ve kimse tarafından görüntülenemeyecek.

Google, kullanıcıların katkıda bulunduğu haritaların, dürüst ve tarafsız olduğu sürece bir değeri olduğunu düşünüyor. "Search Engine Land"in raporlarına göre eski patronla yaşanan durumlardan sonra olan işten çıkmalar kötü yorumları da beraberinde getiriyor ve bu durumda yanıltıcı eleştirilere yol açıyor. Yapılan düzenleme sonrasında eski çalışanlar tarafından yapılan olumlu ve olumsuz eleştiriler Google tarafından kaldırılacak.

Hali hazırda işletmelerin olumsuz yorumları kaldırmasını engelleyen çok sayıda yasal koruma var. ABD'de Tüketici İnceleme Adil Yasası’na göre şirket çalışanları tüketici kategorisinde yer almıyor ve bu durum yaptıkları değerlendirmelerin yasa dışı olduğu anlamına geliyor. Google tarafından yapılan düzenleme sonrasında, taraflı ve negatif olan eleştirilere yönelik yasağın Haritalar uygulamasının kalitesini arttıracağını düşünüyorum.