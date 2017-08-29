Google Haritalar Halk Otoparklarını Sisteme Dahil Ediyor

Google Haritalar Ulaşım sorunlarını daha detaylı çözmek için sürekli olarak geliştiriliyor. Son zamanlarda eklenen otopark destekleri daha da geliştirilerek otoparkları da dahil etti.

2017 yılının başında sisteme dahil edilen park sistemi, yeni güncellemeyle geliştiriliyor. Artık park arama sistemiyle halka açık ve ücretli otoparklar gösterilecek.

"Park yeri bul" seçeneğiyle çevredeki otoparklar ve garajları listeleyen Google Haritalar, sizi seçtiğiniz en uygun otoparka navigasyonuyla yönlendirecek. Oldukça temiz, kullanışlı ve kendiliğinden çalışacak bu özellik, bir çok kullancının işini kolaylaştıracaktır.

Sadece Android işletim sisteminde kullanılabilen yeni versiyon şimdilik sadece ABD'nin Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Cleveland, Dallas/Fort Worth, DC, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis/St. Paul, New York City, Orlando, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Portland, San Diego, Sacramento, San Francisco, Seattle, St. Louis, ve Tampa bölgelerinde aktif olarak kullanıcılara hizmet edecek.

Sisteme yeni dahil edilen bir diğer sistem olan "Park zorluğu" ise şimdilik sadece şanslı Alicante, Amsterdam, Kopenhag, Barselona, Cologne, Darmstadt, Dusseldorf, Londra, Madrid, Malaga, Manchester, Milan, Montreal, Moskova, Münih, Paris, Prag, Rio de Janeiro, Roma, Sao Paulo, Stokholm, Stuttgart, Toronto, Valencia, ve Vancouver bölgelerinde kullanılıyor.

Google çoğunlukla dünya genelinde kullanıcılarını yalnız bırakmamış bir hizmet sağlayıcısı. Yakın zamanda ülkemizde de bu özelliğin kullanılabilir hale gelebileciğini varsayabiliriz.