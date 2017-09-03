Google Haritalar PiP Özelliği Tüm Oreo Cihazlara Gelecek!

Google'ın navigasyon uygulaması Android Oreo ile gelecek olan imza özelliği görüntü içinde görüntü ya da kısaca PiP, Android Oreo yüklü tüm cihazlarda desteklenecek.

Google Haritalar'ın yeni versiyonu 9.60'ın içinde ortaya çıkarılan görüntü içinde görüntüyle navigasyon özelliği, Google Haritalar'ı Android 8.0 Oreo yüklü tüm cihazlar için kullanılabilir hale getirecek.

Pixel Kullananlar Birliği'nin yaptığı paylaşımda, yeni gelecek olan özellik doğrulanıyor ve şuan buna erişemeyen kullanıcıların da çok kısa zamanda buna sahip olacağını belirtiyor. Orrin tarafından paylaşılan gönderide: "Haritalar için PiP özelliği bir kaç hafta içinde çıkmış olacak. Özellik size ulaştığında navigasyon sırasında ana ekran tuşuna dokunmanız yeterli." diyor.

Android Oreo ile bir çok farklı uygulamada (Google uygulamaları başta olmak üzere) hayatımıza giriş yapacak olan PiP özelliği, başka uygulamalar kullanırken küçük bir pencerede bir diğer işleme devam etmemizi (örneğin; arka planda YouTube videoları oynatabilmek) sağlayacak. Bir çok kullanıcı tarafından kullanıma pek bir etkisi olmayacağı düşünülse de sadece arka planda YouTube videoları için bile sahip olunması gereken bu özellik biz kullanıcıları oldukça rahatlatacak gibi görünüyor.