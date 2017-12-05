Google Haritalar’ın Bisiklet Navigasyonu Yenilendi!

Eğer bisiklet ya da motosikletle ulaşım sorununuzu çözüyorsanız, trafiğin olabildiğince az engel teşkil etmesini istersiniz. Google, Haritalar servisine getirdiği güncellemeyle iki tekerlekli araçlar için çok daha işlevsel rotalar çizmeye başladı.

Akıllı telefonlarımızdaki navigasyon sistemleri sayesinde artık kaybolmak ya da birilerine yol sormak yok. Bu konuda hepimiz hem fikiriz. Özellikle Google Haritalar servisi, otomobil, yaya ve iki tekerlek modunda önemli gelişmeler kaydediyor. Yani bütün kullanıcılar, tek bir platformdan, kullandıkları araca göre özel rotalar alıyorlar.

Üstelik bu rotalar, kullanılan araçların ve gidilen yolların trafik durumuna göre çiziliyor. Örneğin, bisiklet ya da motosiklet yolu bulunmayan veya ters yönde ilerleyen yollar rotaya alınmıyor.

İki tekerlekli araçlarla yoğun trafikte manevra yapmanın daha kolay olduğunu çok iyi bilen Google, Haritalar servisini çok daha akıllı rotalar sunacak şekilde güncelledi. Bisiklet ve motosikletlere uygun güzergahlar çizilmeye başlandı ve sistem daha güvenilir bir hale getirildi.

Bu güncelleme ilk olarak fazlasıyla iki tekerli araç trafiğinin olduğu Hindistan’da başlatıldı. Yavaş yavaş dünyaya dağıtılmaya başlayan bu sistem, yakın zamanda ülkemizde de yayınlanacaktır.

Gideceğiniz noktaya daha hızlı ve güvenli yönergeler almak, araba yolculuklarına kıyasla iki tekerli araçların daha kısa sürede varış noktasına gitmelerini sağlayabilir.

Eğer Haritalar servisi üzerinde iki tekerlekli modu görmüyorsanız hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayıp Google Play Store’a gidin. Bu sayfadan uygulamanızı v.9.67.1 sürümüne güncelleyerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Not: Söz konusu güncelleme bazı cihazlarda görünmeyebilir. Bu, Google’ın güncellemeyi henüz küresel piyasaya sunmamasından kaynaklanıyor. Eğer iki teker modu için sabırsızlanıyorsanız biraz daha beklemekte fayda var.

İyi sürüşler :)