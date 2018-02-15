Google Haritalar, iOS’ta Gerçek Zamanlı Bilgileri Sunacak

Uygulamanın Android için 1 yıl önce başlatılan sürümü iOS cihazlara da eklenecek.

Google haritalar 1 yılı aşkın süredir Android cihazlarda kullanılan “Keşfet”, “Sürüş” ve “Transit” gibi özellikleri iOS cihazlar için yayınladığı sürümüne de ekleyecek. Sürüş özelliği sayesinde trafik yoğunluğu gibi bilgilere erişmek oldukça bazı zamanlarda insanı oldukça rahatlatıyor. Bunun yanı sıra Google Haritaların Türkiye’de oldukça başarılı bir iş çıkarttığını söyleyebilirim. Ayrıca Google haritalar üzerinden ATM, yemek yerleri ve toplu taşıma gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

70’ten fazla dilde ve 200 ülkede aktif olarak kullanılan uygulama iOS güncellemesi için biraz geç kalmış olsa da, bu hamle Google tarafından yapılan biliçli bir harekette olabilir. Çünkü bildiğiniz üzere Google tarafından üretilen Pixel gibi cihazlar Android işletim sistemi kullanıyor.

Bu nedenle teknoloji devi her ne kadar iOS cihazlara hizmet veriyor olsa da bu cihazları boşlaması oldukça normal. Ancak iOS cihazların kullanabildiği bir çok başarılı harita uygulaması olduğu ve genellikle sektöre bunların öncülük ettiği düşünülürse yeni güncellemenin birçok iOS kullanıcısı tarafından önemseneceğini düşünmüyorum. Anketimize katılmayı unutmayın.