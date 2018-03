Google'dan Mobil Oyun Yaratıcılarına Güzel Haber

Google, aldığı bir karar ile tüm güncel harita bilgilerini 'konum tabanlı mobil oyun' geliştiricilerinin kullanımına sunacağını açıkladı. Şimdiden üç yeni oyun için ortaklık sağlayan Google, bu tarz oyunların sayısının artacağını söyledi.

Google bugün yaptığı bir açıklama ile konum tabanlı gerçek dünya oyunlarının yaratıcıları için bir tür harita eşleştirme platformu oluşturduğunu açıkladı. Bu sayede tüm oyun yaratıcıları 'Google Haritalar'ı kullanarak dünyanın istedikleri her yerini bir oyun evrenine dönüştürebilecekler. Benzer özelliklere sahip olan ve tüm dünyada büyük ses getiren Pokemon Go'da bu şekilde tasarlanmış bir oyundu.

Google, bu platforma kayıt olan tüm geliştiricilerin Google'ın eş zamanlı harita bilgilerine güncel olarak erişebileceklerini belirtti. Böylece oyun geliştiriciler elde ettikleri harita bilgileri ile istedikleri mekanları diledikleri şekilde tasarlayarak kendi oyunlarını yaratabilecekler. Projenin bir parçası olarak ise harita verilerini bir oyunda kullanmayı kolay hale getirmek için yeni bir yazılım üzerinde de çalıştıklarını belirten yetkililer, tasarım yapabilmek için 'Google Haritalar' uzmanlığına gerek kalmayacağını da ekledi.

Son dönemde harita özelliğini birçok farklı alanda kullanıma açan Google, bu son proje ile konum odaklı oyunlar yaratılmasını ve kullanıcıların içinde bulundukları mekandan kopmadan oyun deneyimlerinin daha keyifli hale getirilmesini planladıklarını açıkladı. Google'ın bu özellik ile ilgili ortaklık kurduğu üç oyun var. Jurassic World Alive, The Walking Dead: Our World ve Ghostbusters World. Bu üç oyun da, tıpkı Pokemon Go gibi gerçek bir harita üzerinde oynanacak.

Pokemon Go'nun sunulmasından sonra, Google Haritalar'ın kullanımı için gelen mobil oyun taleplerinin arttığını söyleyen yetkililer, buna şaşırdıklarını ancak sundukları kolaylıklar sayesinde bu pazarı büyütme imkanına sahip olduklarını düşünüyorlar. Aynı zamanda, yapılan her değişikliğin haritalarda dolayısı ile oyunlarda sürekli güncelleneceğinin de garantisini veren şirket, konum tabanlı oyunların sayısının her geçen gün artacağını da ekliyor.

Pokemon Go'nun yaratıcısı Niantic ise, bu verileri kullanarak yeni bir oyun üzerinde çalıştığını açıkladı. 'Harry Potter: Wizards Unite' isimli oyunun ne zaman çıkacağı henüz belli değil ancak büyük ilgi ile karşılaşacağı kesin. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google'ın bu projesi sayesinde Pokemon Go gibi yoğun ilgi görecek yeni konum odaklı mobil oyunlar gelebilir mi?