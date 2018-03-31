Google Haritalar'ın Sunduğu Sürpriz Oyun: Ali Nerede?

Google Haritalar kullanıcılarına mini bir oyun sunuyor. Bugünden itibaren kullanıma açık olan ve bir hafta sürecek oyuna siz de katılabilirsiniz.

Google, bugün başlayarak bir hafta sürecek olan “Ali Nerede?” oyununa sizleri de davet ediyor. En son güncellemeyi almış olan cihazınızdan şu an Google Haritalar’ı açarsanız, ekranın sol üst kısmında kırmızı beyaz çizgili kazağı ile Ali’yi görebilirsiniz.

Oyuna katılmak için Ali’ye dokunmanız yeterlidir. Dokunduğunuz takdirde yeni bir ekran ile karşılaşacaksınız. Gelen mavi ekranda, “ALİ NEREDE? Ali sizi 1 Nisan’daki dünya turuna katılmaya davet etti! Haritalar’da konumunu paylaştı ama kalabalığın içine saklanıyor. Onu ve arkadaşlarını çıktıkları dünya turunda bulun.” yazısı ile karşılaşacaksınız.

Uyarıya “Onayla” diyerek devam etmeniz durumunda Ali’nin konumunu görecek ve devam etmek isterseniz, “Oyuna Başla” diyebileceksiniz. Biz uygulamayı denediğimizde Ali’yi karlar içinde kayan insanların arasında bulduk. Bakalım siz de bulabilecek misiniz?

Biz ilk seviyede Ali’yi bulduk. Google Haritalar bu durumda eğer isterseniz sizi diğer bir seviyeye taşıyor ve Ali’yi daha kalabalık bir alanda bulmaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde süre gelen oyun bir süre sonra daha da karmaşık bir hal alıyor.

Google anlaşılan o ki, 1 Nisan kutlamaları için böyle bir oyun ile kullanıcılarını eğlendirmeyi planlıyor. Biz 4. Seviyeye kadar geldik. Sizler de oyuna göz atarak geldiğiniz seviyeyi bizler ile paylaşabilirsiniz. Sahi sizin skorunuz neydi?