Google Haritalar İle Artık Masa Sırası Beklemeyeceksiniz!

Rezervasyonsuz gidilen bir restoranda masa sırası beklemek herkes için sinir bozucudur. Google Haritalar bu soruna parmak basarak, restoranda oturmak için ne kadar beklemeniz gerektiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz ay Google Haritalar, kullanıcılara gerçek zamanlı toplu taşıma ve sürüş bilgilerini getiren bir güncelleme almıştı. Bu bağlamda kendini geliştiren ünlü Harita uygulaması, daha fazla güncelleme alarak, Android sürümüyle de uyumlu hale geliyor. Ek transit detaylarını ve dünyanın her yerinde bir milyondan fazla lokantada ortama bekleme süresini gösteren faydalı uygulama, kullanıcılarına kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Google bu süreyi her saat dilimi için özelleştirilmiş biçimde kullanıcılara sunacak ve ortalama bekleme süresinin ne kadar uzun olduğunu ve ayrıca bir restoranın en yoğun saatlerinin ne zaman gerçekleştiği de kullanıcılara gösterilebilecek. Yani artık karnınız açken, masa sırası beklemenize gerek kalmıyor. Bunu Google Haritalar sizin için önceden düşünüyor.

Güncelleme ayrıca, toplu taşıma sistemleri hakkında, seyahat kriterlerinize göre gitmeniz gereken yolu gösteren daha fazla bilgi ile karşınıza çıkıyor. Özellik şu an için New York, Hong Kong, Taipei, Paris, Los Angeles, Delhi, Moskova, Singapur, Madrid, Barselona, Kiev ve Budapeşte'de boru hattında daha fazla yer almakta.

Google Haritalar getirdiği iki yeni özelliği ile birlikte bizlere kolaylık sağlamaya devam ediyor. Peki konu ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Uygulama gerçek zamanlı verileri gösterebilir mi, yoksa bu sadece üstün körü bir saat aralığından mı oluşur?